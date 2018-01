Ezt elrontotta a Lidl - változtatásra kényszerül a boltlánc

Több hibás döntés miatt nem sikerült az amerikai indulás a Lidlnek. A verseny óriási, ami nem meglepő, hiszen évi 800 milliárd dolláros piacról van szó.

Egyelőre sikertelen a Lidl egyik legnagyobb vállalkozása, az amerikai piacra lépés. Lényegében ezt ismerte be a Lidl tulajdonosa, a Schwarz-csoport vezetője, Klaus Gehrig a német Manager Magazinnak adott nyilatkozatában, amelyről több amerikai hírportál is beszámolt.

Hibás lépések

Gehrig egyenesen azt mondta: ha az ember felismeri a hibát, korrigálnia kell - ezzel utalva arra, az üzletlánc változtat stratégiáján, hogy eredményt érhessen el az amerikai piacon. A Lidl tavaly már száz boltot szeretett volna az Egyesült Államokban, de egyelőre ennek kevesebb mint a fele, 47 egység jött össze. A terjeszkedésért felelős csapat - Gehrig megítélése szerint - gyakran rosszul választotta ki a telephelyeket. Ráadásul túl nagy és túl drága boltokat építettek.

Tavaly februárban a Washington Post számolt be a német boltlánc amerikai terveiről. A Lidl akkor annyira új volt és ismeretlen az amerikai piacon, hogy az amerikai lap külön kiemelte azt is, hogyan kell ejteni a nevét. Ez pedig nem más, mint a "lee-duhl". A Washington Post már akkor azt írta, hogy a Lidlnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a kiskereskedelmi szektor már most is szenved az Egyesült Államokban, mivel olyan új vetélytársakkal kell szembenéznie, mint az online bevásárlás vagy éppen a drogériák egyre növekvő kínálata.

Nyolcszázmilliárd dolláros piac

A Financial Times tavaly októberi cikkében foglalkozott azzal, hogy az amerikai piac komoly kihívást jelent a Lidl mellett a másik német diszkontláncnak, az Aldinak is. Éles a harc ugyanis a hagyományos áruházakkal, például a Walmarttal, valamint az online kiskereskedelmi nagyágyúval, az Amazonnal, amely nemrég vásárolta fel a Whole Foodsot. Dollárcentenként faragják le a termékek árát, hogy elszipkázzák egymás elöl a vevőket.

Az amerikai piacon folyó éles verseny nem meglepő, hiszen évi 800 milliárd dollár értékű (ez a magyar GDP ötszöröse) amerikai élelmiszerpiacról van szó. A német diszkontok pedig azzal igyekeznek hódítani, hogy mindenki másnál olcsóbban kínálják az áruikat.

A Lidl és az Aldi abban bízik, hogy megismételhetik azt a sikert, amelyet alacsony árak mellett áttekinthető kínálatot nyújtó diszkontmodelljükkel a kontinentális Európában és Nagy-Britanniában elértek. Klaus Gehrig mostani nyilatkozata alapján ehhez azonban a Lidlnek változtatnia kell az eddigi tervein.

