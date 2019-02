Ezzel még nem próbálkozott az Ikea

Az Ikea a hagyományos üzleti modellből kilépve elindítja bútorbérlési üzletágát: az új irányt a svájciak próbálhatják ki hamarosan - írta a Financial Times híre alapján a Portfolio.hu.

A bejelentés szerint Svájcban vezetik be először - többféle bútortípusnál - a bérlési lehetőséget. Ha pedig a lízing időszak lejár, a visszavett használt bútorokat a svéd cég felújítja és eladja, miközben ezzel meghosszabbítják a bútorok élettartamát is - mondta Torbjorn Loof, az Inter Ikea vezetője a napilapnak.

Az Ikea egyre másra próbál újításokat bevezetni. Az egyik részeként a bútoróriás több nagyváros központjában is kisebb üzleteket nyitott. Most pedig jöhet a bútorok lízingelése: ez első körben a vállalati ügyfelek számára indul íróasztalokkal és irodai székekkel, a második körbe pedig a konyhai bútorok kerülhetnek be - írta a portál. A további tervek között szerepel külön alkatrészboltok kialakítása is.

A korábbi bejelentés szerint idén elindítja a magyar piacon is a használtbútor-bizniszt a társaság. A bútorok második élete néven futó program részleteiről és az indulás pontos dátumáról azonban csak a szolgáltatás bevezetésekor adnak részletes tájékoztatást. Ez a program Csehországban és Szlovákiában már bevált, az elmúlt egy évben 4800 terméket értékesített újra. A lényege az, hogy a cég visszaveszi a megunt, már nem használt termékeit. Ezekért cserébe ajándékkártyát ad, amit le lehet vásárolni. A visszavitt, de használható termékeket pedig újból eladják.

A magyar leány 2019-ben a már meglévő három áruházára, illetve online szolgáltatásainak fejlesztésére fókuszál, ezért egyelőre nincs tervben egy újabb nagyáruház vagy belvárosi kis üzlet létrehozása Magyarországon.

