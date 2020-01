Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Faültetésre bírná a cégeket a Mastercard

A Mastercard bejelentette a Priceless Planet Koalíció nevű platform létrehozását, melynek célja, hogy összehangolja a vállalatok fenntarthatósági törekvéseit és érdemi beruházások megvalósításával szolgálja a környezetvédelmet. Első lépésként 100 millió fa ültetését tűzték kis célul a következő öt évben - írja közleményében a társaság, amelynek alapító partnere a Citibank, a Santander UK, az IHS Markit, a bunq, a Saks Fifth Avenue, az L. L. Bean, az American Airlines, a New York-i Közlekedési Hatóság, valamint a London közlekedési hálózatáért felelős Transport for London.

A természetes éghajlatot befolyásoló megoldások és különösen a faültetési programok hatékony módszert jelentenek a globális felmelegedés kezelésére. Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) jelentése szerint ahhoz, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése 2030-ig ne haladja meg a kritikus 1,5 celsius fokot, 1 milliárd hektárnyi fa ültetésére van szükség.

Az ilyen nagyszabású erdősítési programokat azonban körültekintően kell végrehajtani, figyelembe véve számos tényezőt, többek között a helyi éghajlatot, a biodiverzitás káros hatásait, a nem megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlatokat, vagy éppen a társadalmi hatásokat. A Mastercard olyan globális környezetvédelmi szervezetekkel dolgozik majd együtt, mint a Conservation International és a World Resources Institute (WRI).

Éppen ezért hozta létre a Mastercard több másik céggel közösen a Priceless Planet Koalíció nevű platformot. Ennek célja, hogy a társaságok ne külön-külön, hanem összehangoltan kezdjék meg erdősítési tevékenységüket.

"Elkötelezettek vagyunk a változás előmozdításában. Ehhez rendelkezésünkre áll egy rendkívül kiterjedt partneri kör és az a közel hárommilliárd ember, akikhez rajtuk keresztül érhetünk el. Őket szeretnénk a jó ügy érdekében mozgósítani a Priceless Planet Koalíción keresztül" - mondta Ajay Banga, a Mastercard elnöke.

A Mastercard és a Doconomy közötti együttműködés is ilyen célt szolgál. A Doconomy kártyabirtokosok egy felhőalapú index segítségével látják vásárlásaik környezetre gyakorolt hatását, így tudatosabb döntéseket tudnak hozni a kártyahasználat során. A kezdeményezéshez világszerte már olyan városok csatlakoztak, mint London, New York, Stockholm, Helsinki, Ankara vagy Barcelona.