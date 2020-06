Feltámad a lengyel "Malév"

A LOT lengyel légitársaság elkezdi újraindítani járatai, egyelőre csak belföldön, de hamarosan újranyithatják a régiós kapcsolatokat is. A kormánynak anyagi támogatást kell nyújtania a LOT-nak.

A LOT megújítja Lengyelországon belüli járatait - adta hírül a Rzeczpospolita. A lengyel légitársaság két és fél hónap szünet után újítja fel ezeket a járatokat, egyelőre csupán nyolc úti céllal és napi 30 járattal. Így el lehet jutni repülővel Varósóból Krakkóba, Gdanskba, Wroclawba, ZielonaGóra-ba, Poznanba és Szczecinbe, illetve Krakkóból is Gdanskba.

A légitársaságnál elmondták, hogy óvatosan kezdik újra a repüléseket, miután nem is számítanak a turisták lavinájára, annál is inkább, mert a távolságtartási szabály miatt csak a fele utast vehetik fel, mint amennyi egy gépen elférne. Ugyanakkor a LOT igazgatója arról is beszámolt, hogy az első hétfői járatokra hatalmas volt érdeklődés, számos család kisgyerekekkel akart eljutni Varsóból Szczecinbe. Krakkóba és Wroclawba egyértelműen üzleti utasok mentek.

Hogy mikor lehet külföldre repülni, arról a tisztiorvosi szolgálat fog dönteni és ehhez a lengyel határoknak nyitva kell lenniük. A leghamarabb a balti országokba és a régiós szomszédokhoz lehet majd eljutni a LOT-tal. Az állam is kész támogatni a nemzeti légitársaságot az újraindulásban, de még kérdéses, milyen összeggel.