Földbe állhatnak a légi társaságok a járvány miatt

Csődhullám söpörhet végig a légi közlekedésen a koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások, valamint a turisták félelmei, lemondott útjai miatt. A Hainan Airlines már jelezte is, hogy likviditási gondjai vannak.

Központi segítség nélkül csődhullám söpörhet végig a koronavírus miatt a legnagyobb károkat elszenvedő Kína légi közlekedésében. A hét végén a negyedik legnagyobb légitársaságot, a Hainan Airlinest üzemeltető HNA csoport jelentette be, hogy likviditási problémái miatt a kormány beavatkozását kéri - írja a Világgazdaság.

A cég már korábban is problémákkal küzdött, decemberben a HNA konglomerátum elnöke, Csen Feng bejelentette, hogy anyagi gondokkal küzdenek. A csoport részvényárfolyama viszont emelkedik: elterjedt a hír, hogy vagy feldarabolják, vagy állami felügyelet alá veszik a súlyosan eladósodott társasághalmazt.

A Kínai Polgári Repülési Igazgatóság is azt javasolja Pekingnek, hogy adminisztratív eszközökkel is segítse az iparág konszolidációját, és intézkedjen a fenyegető csődhullám elkerülése érdekében. Veszélyben vannak ugyanis az olyan fapados cégek is, mint a a Lucky Air és az Okay Airways is.

Európában több légitársaság is törölte kínai járatait, de amióta Észak-Olaszországban kialakult a járvány gócpontja, a fapados légitársaságok - a Wizz Air és a Ryanair például - is leállítottak több gépet.