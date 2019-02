Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos pert vesztett el a magyar állam - sok milliárdot bukhat az ország

Magyarországnak 73 millió eurót plusz kamatokat kell fizetnie a Sodexónak, az utalványos piac átalakítása miatt – döntött első fokon a Világbank mellett működő választott bíróság, az International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Az utalványos piac átalakítása 2012-ben kezdődött, és a Sodexo egyike volt a 3 francia multinak, amiket az Orbán-kormány kiszorított az étkezésiutalvány-piacról a cafetériarendszer átalakításával.

Ennek lényege az volt, hogy megemelték az étkezési utalványok adótartalmát, míg az újonnan bevezetett, állami cég által kiállított Erzsébet-utalványoké és a szintén új (OTP-s, K&H-s és MKB-s) Széchenyi pihenő (Szép) kártyáké alacsony maradt.

A kabinet az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokat két dologgal indokolta: javítanak a magyar dolgozók étkezésén, és az utalványpiacon tevékenykedő cégek nyereségét Magyarországon tartják.

A francia Cheque Déjeuner, a Ticket Restaurant utalványokat forgalmazó Edenreddel és a Sodexóval együtt fordult az ICSID-hez, és az Edenred ügyében már 2016-ban döntött is a testület: több mint 7 milliárd forint kártérítésre kötelezte a magyar államot. Korábban már az Európai Bíróság is megállapította, hogy ellentétes az uniós joggal, hogy az utalványokat csak egy magyar kibocsátó állíthatja elő, a kártyák piacára pedig nem léphet be külföldi szereplő.

A mostani ICSID-döntés összesen 73 millió euró (mai árfolyamon nagyjából 23 milliárd forint) kártérítést ítélt meg a Sodexónak. A magyar államnak 120 napja van fellebbezni - számol be a Reuters.

