Fordulat a bevásárlásban: elköltöznek a boltok pénztárai

Okos bevásárlókocsik segítik a vásárlást egy amerikai élelmiszerláncnál. A Kroger üzleteiben a kocsihoz szkenner és mérleg is tartozik, így a vásárlás közben lehet lemérni és beszkennelni a termékeket, az okos kijelző a megvásárolt termékekhez kapcsolódó egyéb árukat is ajánl. A vásárlás végén a kassza helyett a bevásárlókocsin lehet fizetni.

Az USA egyik nagy élelmiszerlánca, a Kroger csúcstechnológiás bevásárlókocsikkal kísérletezik, amelynek segítségével a vásárlók az üzletben válogatva, folyamatosan szkennelhetik be a termékeket. Az amerikai gazdasági magazin, a Forbes azt írta, hogy a KroGo névre keresztelt kocsikat a cég a Casper New York-i start-uppal együtt fejlesztette ki. A próbaidőszak alatt a szkennelő kocsikat választó vásárlók öt százalék engedményt kapnak a boltlánc saját márkás termékeinek árából.

Az élelmiszerboltok egy ideje kísérleteznek már az automata kocsikkal, ezek segítségével ugyanis gyorsabban tudnak végezni a bevásárlással az emberek, a boltok pedig le tudnak faragni valamennyit a munkaerő költségeiből. A jelenlegi pandémiás helyzetben az új bevásárlókocsik előnye az is, hogy így kevesebb emberrel kell találkozni a vásárlás során. Ha a tesztüzem eredményes lesz, akkor a kocsik megjelennek a Kroger 2750 boltjában.

Terméket ajánl és fizetni is lehet nála

Az okoskocsik segítségével be lehet szkennelni a hűségkártyákat, majd a vásárlás közben folyamatosan szkennelni kell a polcról leemelt, megvásárolni kívánt termékeket. A kocsiban egy mini mérleg is van, illetve egy kijelző, amelyen különböző termékeket ajánlanak. Például, ha valaki berakott egy csomag tésztát a kosárba, akkor megjelenik a hozzá való tésztaszósz. A vásárlás befejezése után a kocsin a fizetést is meg lehet oldani, ami a sikeres tranzakció után zöld jelzést ad, és el lehet hagyni a boltot.

A terméket fejlesztő Casper nem árulta el, mennyibe kerülnek az okoskocsik. A sima bevásárlókocsik árának Magyarországon a Buksza, a Napi.hu szerkesztőségi blogja még 2018-ban járt utána. A boltláncok ugyanis több ezres, tízezres bevásárlókocsi-flottát tartanak fent. Egy-egy darab kocsi ára több tízezer forint és rendszeresen javítani, cserélni kell őket. Például lopás miatt, de a gyakori hibák között van az érmetartó bekrepálása és a kerekek szorulása.

Tenyérrel lehet fizetni az Amazonnál

Az Amazon hasonló megoldással is támad: a Dash Cart nevű bevásárlókocsik jelenleg nyolc Amazon Fresh üzletben érhetőek el. Ezek érzékelők és számítógépes algoritmusok segítségével automatikusan azonosítják a kosárba helyezett termékeket. A vásárlók egy speciális sávon keresztül távoznak az üzletből, amely azonosítja a kosarat és az végösszeget a vásárló Amazon-fiókjához tartozó bankkártyára terheli.

Az okoskocsik egyszerűbb verziója a már több üzletben elérhető szkenner. A Tescónál például elérhető a Scan&Shop szolgáltatás, illetve mobilapplikáció is: ezzel az eljárással a vásárlók egy szkenner segítségével olvashatják le a megvásárolni kívánt termékek vonalkódjait, amelyeket azonnal a bevásárlótáskába tehetnek.