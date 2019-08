Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Friss felmérés: nagy pofon előtt az autóipari beszállítók

Egymás után jelentik be a nagy német autóipari beszállítócégek, hogy csökkentik termelésüket. Egy friss tanulmány szerint a szektor árbevétele és nyeresége egyaránt nagyot fékez, túlkapacitások vannak, de más tényezők is sújtják a cégeket - írja a Handelsblatt.

Padlóig kell nyomniuk a féket idén az autóipari beszállítóknak, az elmúlt években megszokott növekedés helyett visszaeséssel szembesül az egész iparág, miközben túlkapacitások alakultak ki - írja a Handelsblatt című német gazdasági napilap a Roland Berger tanácsadócég és a Lazard befektetési bank közös tanulmányára hivatkozva.

A jelentés szerint a megkérdezett 600 autóipari beszállító idén átlagosan forgalmának 5 százalékos visszaesésére számít. A szektornak hét év folyamatos növekedés után kell idén először komolyabb forgalomcsökkenéssel számolnia, amely természetesen jelentős nyereségcsökkenést is magával hoz. Ráadásul az üzemi marzs is csökken, a tavalyi 7,2 százalék után 2019-ben 6 százalékosra eshet az operatív profit árbevételhez viszonyított aránya. Ez ugyan első ránézésre kedvezőnek tűnhet, azonban a látszat csal - írják a tanulmány szerzői. Ezzel ugyanis a beszállítók már megközelítenek egy olyan határt, ahonnan a saját erőből, illetve a tőkepiacról történő finanszírozás is nagyon nehézkessé válik.

A fő problémát természetesen az autógyártás helyzete jelenti. Az első félévben globálisan 46 millió személyautót gyártottak, ami 2,4 millió darabbal kevesebb az egy évvel korábbinál, s a tanulmány szerint a visszaesés várhatóan folytatódik, különösen a kínai autópiac fékezése érinti érzékenyen a szektort. Mindezt úgy, hogy az elmúlt évek felfelé tartó trendjében az iparág tovább növekedéssel számolt, sok szereplő a távol-keleten is új gyártókapacitásokat hozott létre. Most azonban van olyan gyártó is, amelynél az újonnan létrehozott kapacitások 60-70 százaléka kihasználatlanul áll - mondta a lapnak Felix Mogge, a Roland Berger autóipari szakértője. A kínai piacot pedig semmi sem tudja kiváltani, az észak-amerikai piac stagnál, az európai újautó-eladások csökkennek.

Az autógyártók rájuk nehezedő nyomást igyekeznek a beszállítókra hárítani. Ezek pedig komoly dilemma előtt állnak, egyrészt komoly megtakarításokat kellene elérniük, miközben fejlesztésekre is kellene erőforrásokat fordítaniuk, hogy versenyképesek maradjanak az elektromobilitás előretörése közepette is. Ezzel természetesen a kevésbé tőkeerős cégek nehezebben birkóznak meg. A tanulmány szerzői nem nagyon találtak általános receptet, arra jutottak, hogy minden cégnek a saját helyzetének megfelelő megoldást kell kidolgoznia.

A cikk emlékeztet, hogy a német Schaeffler üzemeiben a rövidített munkaidő bevezetése mellett döntött, a Bosch munkahelyeket szüntetett meg, a Continental pedig azt mérlegeli, hogy teljes gyárakat zár be.