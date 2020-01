Furcsa villanytraktorra vált a John Deere

Sorvezetőként és villanypásztorként is használja saját kábelét, távirányítható, de be is tanulja a rábízott parcella paramétereit, így akár robot üzemódba is kapcsolható az amerikai mezőgazdasági gépgyártó első elektromos járgánya.

Jól lehet, már 2016-ban bejelentette a John Deere, hogy dolgozik egy elektromos traktor prototípusán, de a hozzértők is csak mosolyogtak rajta, mert elképzelhetetlennek tűnt akkor is (ma is), hogy egy eleve a nagy tömegéből erőt merítő haszonjárművet fel lehetne szerelni elegendő mobil energiaforrással ahhoz, hogy a nehéz földmunkákhoz szükséges erőket is mozgósítani lehessen belőle.

Az amerikai mezőgazdasági munkák ikonikus, zöld-sárga alapszínű traktorait gyártó vállalat most, sok évnyi hallgatás és titkolózás után előállt egy megoldással. Ami ugyan kétség kívül szokatlan látvány, ugyanakkor frappáns választ is ad a szkeptikusoknak.

Martin Kremmer, a John Deere Európai Technológiai Központjának igazgatója még tavaly novemberben adott egy interjút, ahol elmondta, hogy a gyárnak az jelentette a legnagyobb feladatot, hogy hagyományos gépipari társaságból intelligens technológiai céggé alakuljon át.

"Ez nem annyiból áll, hogy az üzemanyagtartályt kicseréljük, mert a teljes motorról volt szó. A totális autonómia igénye nem egyszerűen az üzemeltető cseréjéről szól, hanem arról, hogy a gazda új felügyeleti szerepet kap" - magyarázta. Az ennek szellemében épített, tavaly februárban beharangozott GridCON elnevezésű automata traktor igazán más, mint amit az emberi szem traktor címszó alatt megszokott.

A GridCON nyomkövető technológiát használ, de másként alkották meg, mint az önvezető autókat. Itt van mindjárt az a dob az elején, amiről akár 1 kilométer hosszúságú kábelköteg is letekerhető. Ez a "póráz" elsősorban arra szolgál, hogy a traktor folyamatos energiaellátása biztosítva legyen. Külön rendszer őrködik afelett is, hogy a gép ne kerülhessen a kábel fölé.

E "sorvezető" mellett aztán ott van - vagyis épp ez az: ennek a traktornak nincs pilótafülkéje. De nincs akkumulátora vagy más energiatankere - csak egy nagy (200 kW), a munkavégzéshez szükséges teljesítmény leadására is képes villanymotorja, és egy kisebb teljesítményű (100 kW) ami a jármű mozgásért felel.

A Tractor LAB promóvideóján ugyan már tavaly tavasszal bemutatták a GridCON intelligens vezetési rendszert használó John Deere-t, de most már az is valószínű, hogy valóban ez lehet a mezőgazdasági gépek következő generációjának egyik első képviselője. Robotkarjai vannak, képes betanulni az adott parcellát - így arra is utasítható, hogy miként dolgozza meg a rábízott területeket.







Az önálló működéssel, de a sebességével sem lehetnek gondok: hivatalos adatok szerint az autonóm modullal rendelkező, de távirányítható villanytraktor nagyjából 20 km/h maximális munkavégzési tempóra képes a földeken.

A fura traktor a hírek szerint most úgy 8,5 tonnát nyom, de ez a fejlesztők szerint 6-8 kilóval még csökkenthetővé válik a fejlesztéseknek köszönhetően. Ami viszont ennél fontosabb: az üzemeltetési költség jelentős mértékben csökkenthető azáltal, hogy az elektromos traktor alig több mint a fele energiát fogyasztja el, mint a gázos vagy diesel hajtású elődei.