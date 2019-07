Gázmezőre telepítik a lebegő szélerőművet

A zöldenergia felmutatásának igénye és a bányászati tevékenység környezeti hatásainak csökkentése meglehetősen furcsa szimbiózist szült Dél-Koreában. Egy norvág gázkirtermelő lebegő tengeri szélerőműparkot telepítene.

A norvég Equinor olaj-, gáz- és szélipari vállalat bejelentette, hogy két koreai partnerrel konzorciumban egy 200 megawatt (MW) terlemési kapacitású, lebegő tengeri szélerőműparkot épít meg Dél-Korea partjainál. A norvégok ugyan eredetileg olaj-, és a gázmezők felkutatására és a kitermelt alkalmas platformok építésére érkeztek 2014-ben az ázsiai országba, de most egy új fejezetet nyitnának az itteni tevékenységükben.

A társulás másik két tagja a KNOC - Korea National Oil Corporation - lényegében a "dél-koreai Mol" - és az EWP (Korea East-West Power - egyike a helyi "dél-koreai MVM"-nek, mely jellemzően hagyományos erőműveket üzemeltet, de energiaszolgátatást is végez) valójában a helyszín kiválasztása miatt érdekes. Az ország délkeleti részén, Ulszan partjainál építendő Donghae 1 installálási területét ugyanis a KNOC által üzemeltetett, ugyanezzel a névvel működő földgázmezőn jelülték ki.

Dél-Korea hetedik legnépesebb, főként az ipari tevékenysége miatt jelentős, de leginkább a Hyundai legnagyobb gyáráról ismert Ulszannak minden plusz megtermelt MWh jól jön. Így az is belefér, ha az Equinor nem csak olaj és gázmezőknél segédkezik, hanem saját, más ötlettel is előállt, s ha e tervei a "hogyan termeljünk új technológiával, látványosan" kérdéskör körül forognak.

A 200 megás szélenergia parkot a norvégok vízen lebegő szélturbinás technológiával szeretnék megépíteni. Korábban már kipróbálták a megoldást: 2017 ősze óta a skót hálózatra termel a világ máig egyetlen lebegő tengeri szélerőműve. A 30 megás Hywind Aberdeenshire közelében azóta is problémamentesen termel. A Hywind korábban más fejlesztés miatt is bekerült már a hírekbe: a CNBC is beszámolt róla, hogy az épülő telephez lítiumionos akkumulátortelepet is építenek, hogy az energiatárolás a fogyasztók számára ideális időpontban tegye felhasználhatóvá a villamos energiát.

"Hiszünk abban, hogy az úszó tengeri szélerőmű platform a megújuló energia termelésének a következő hulláma, és az elkövetkező évtizedben az iparral együtt arra törekszünk, hogy versenyképes megújuló energiaforrás legyen" - olvasható a megoldásról a cég honlapján. Stephen Bull, az Equinor szélenergia és alacsony szén-dioxid-kibocsátású klaszterének alelnöke a dél-koreai bejelentés kapcsán annyit tett mindehhez, hogy közölte: ha megépítik, a Donghae 1 lesz a világ legnagyobb úszó-lebegő szélerőműparkja.

A közeljövőben egyébként több hasonló technolóiai megoldással is bekapcsolnak offshore rendsztereket: Európában 9, Ázsiában 3, az egyesült Államokban 1 projekt már jelenleg is építés alatt áll. A dél-koreai projekt tényleges megkezdése előtt a konzorcium megvalósíthatósági tanulmányt készít, mely a 2022-24 közötti időszakra tervezett építkezés részleteinek kidolgozásán túl a Donghae 1 platform használatát is leírja - úgy, hogy azt már most egy nagyobb szélerőműpark részeként (alállomásaként) kezelik. Ebből az következik, hogy a 200 MW-os beruházás sikere esetén e partok közelében további offshore termelőkapacitásokat is építenének.