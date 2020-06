Gépek figyelik a távolságtartást

Az Amazon távolságtartásra figyelmeztető jelzőrendszereket telepít a raktáraiba, amik figyelmeztetik a dolgozókat, ha esetleg túl közel mennének egymáshoz.

Az amerikai kiskereskedelmi óriás szerint erre a koronavírus miatt van szükség, ami több mint 1000 Amazon-dolgozót megfertőzött, és legalább kilencet meg is ölt - írja a amerikai hírforrások nyomán a 444.hu.

A Distance Assistantnek nevezett rendszerhez hasonlót már eddig is használtak a cég legforgalmasabb raktáraiban, most azonban továbbfejlesztik a rendszert, és más vállalkozások számára is elérhetővé teszik.