Ha a kávés kóla nem jött be, a kólás kávé be fog?

A Coca Cola meglehetősen sajátos ízpolitikát követ évek óta. Ehhez most a korábban felvásárolt Costa kávézóláncot is felhasználják. Az első visszajelzések nem olyanok, amilyenre számítottak.

A 24.hu szúrta ki a Coca Cola LinkedIn-oldalán a bejelentést, miszerint a kínai Costa Coffee-k kínálatában megjelent "a Coca-Cola ízesítésű kávécsalád".

A meleg kólás cappuccinót és lattét május óta kínálják a lánc kínai üzleteiben, a cold brew-ként készített kávés kólákat pedig a napokban vezetik be a forgalomba. A kóla kávéba keverése meglepő lehet, de vélhetőleg ahhoz az ízfordító trendhez kapcsolódik, ami a tonikot is bevezette az espresso fogyasztásba. Utóbbi sikeres kísérletnek tűnik, előbbi viszont egyelőre inkább értetlenséget és csalódottságot váltott ki.

A Napi.hu korábban részletesen megírta a Costa Coffee megvétele mögött húzódó üzleti és termékfejlesztési elképzeléseket. Az már a kávés cég megvételének bejelentésekor látszott, hogy a Coca Cola minden korábbinál jobban meg akar felelni a cégvezető James Quincey híres-hirhedt interjújában elhangzó "We try to be more than a soda company" kijelentésnek.

De az is igaz, hogy az olaszos kávé és a Coca Cola közti határvonalra újonnan kitett kávés kóla aligha több, mint az alig két éve megjelent kólás kávé. Ha épül rá a piacilag is számottevő, látható tömeg, a termékfejlesztésnek e sajátos, minimalista elképzelését akár még ünnepelhetik is.