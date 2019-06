Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajókatasztrófa: meglepő hír érkezett

A budapesti, dunai hajószerencsétlenségnél a Viking Sigynt irányító ukrán kapitány az áprilisban Hollandiában történt baleset idején nem kapitányként szolgált az érintett hajón - közölte a Viking Cruises szóvivője a Reuters hírügynökséggel.

Szavai szerint Jurij C. április 1-jén valóban a Viking Idun fedélzetén volt, de az incidens idején nem ő volt a hajó kapitánya, a hajót egy másik kapitány irányította - idézte a szóvivő szavait a 24.hu.

További részleteket nem árult el, mondván, mindkét ügyben tart a vizsgálat. Korábban a Viking River Cruises elnöke azt ígérte, a cég a legteljesebb mértékben együttműködik a magyar hatóságokkal, minden rendelkezésére álló eszközzel segíti a vizsgálatot.

Csütörtökön a Fővárosi Főügyészség közölte, az Eurojust magyar nemzeti tagján keresztül beszerzett információ szerint a Hollandiában is gyanúsítottként vonták felelősségre az Viking Sigyn kapitányát, mert a Viking Idunnal ő hajtott egy tankerhajónak.

A Fővárosi Főügyészség csütörtöki bejelentése szerint a nyomozási bíró 2019. június 1-jén egy hónapra elrendelte a gyanúsított, a Viking Sigyn 64 éves, odesszai, ukrán állampolgárságú kapitány, Jurij C. letartóztatását. A bíróság emellett megállapította, hogy a hajóskapitány 15 millió forint óvadék letétele esetén, Budapest területén bűnügyi felügyeletbe kerül, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett. Az óvadék megengedése ellen az ügyészség fellebbezéssel élt.

A Fővárosi Főügyészség beszerezte azt a hivatalos információt is, hogy a Hollandiában idén április 1-jén balesetet okozó hajó kapitánya és a jelen ügyben gyanúsított kapitány ugyanaz a személy, őt Hollandiában is gyanúsítottként vonták felelősségre. Erről korábban lapunk is írt a Hajozas.hu információira hivatkozva.

A hírek szerint amikor a terneuzeni zsilipbe kanyarodott a Viking Idun többszöri rádiós figyelmeztetés ellenére sem vette figyelembe a tankerhajót és egyenesen nekikanyarodott, ezzel veszélybe sodorva a fedélzeten utazó 171 utasát.