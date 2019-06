Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajókatasztrófa: Svájcban is perre mehetnek a Viking ellen

Jóval nagyobb kártérítést ítélhetnek meg a svájci vagy amerikai bíróságok a Hableány-katasztrófa áldozatainak hozzátartozóinak, mint a magyar bíróságok. Eközben újabb vizsgálat kezdődött, a magyar hajósok ugyanis munkahelyi balesetet szenvedtek, amit a munkavédelmi előírások szerint is ki kell vizsgálni - számolt be a Magyar Nemzet.

Halálos közlekedési baleset ügyében eddig maximum tízmillió forint kártérítést ítéltek meg a hozzátartozók számára idehaza, ám svájci és amerikai bíróságokon nagyságrendekkel nagyobb kártérítés érhető el- mondta Borbély Zoltán, a Hableány üzemeltetője, a Panorama Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvéd a napilapnak.

Az előzetes nyomozati adatok és a Viking Sigyn ukrán kapitánya elleni gyanúsítás azonban tartalmazza, hogy a svájci zászló alatt hajózó Sigyn anélkül, hogy személyzete felvette volna a Hableány személyzetével a kapcsolatot, előzte a magyar sétahajót, amit utolért, a tatját meglökte, majd maga alá gyűrte, és a víz alá süllyedt Hableányt legalább egyszer megforgatta a tengelye körül. A hajózási szabályzat értelmében már most egyértelműnek látszik a Sigyn személyzetének szabályszegése, s mivel a kapitányt gyanúsították meg, ő minden bizonnyal a svájci hajó hajóhídján volt, ami egyszemélyi felelősségét csak erősíti.

Az szinte biztosra vehető, hogy a dél-koreai áldozatok hozzátartozói svájci vagy amerikai választott bírósághoz fordulnak kártérítési igényükkel, erre a Viking Sigyn üzemeltetőjének svájci székhelye is feljogosítja őket. A svájci vagy amerikai bírósághoz való fordulásra a magyar áldozatok hozzátartozóinak is van lehetőségük, míg a büntetőeljárás is a magyar jogrend szerint zajlik.

Közben a büntetőeljárás mellett újabb vizsgálat indult, a Hableány kapitánya és matróza halála ugyanis munkahelyi balesetnek minősül, és a munkavédelmi előírások szerint az illetékes fővárosi kormányhivatalhoz tartozó munkavédelmi és munkaügyi osztály feladata a történtek teljes körű vizsgálata, a felelősség megállapítása - írta a Magyar Nemzet.