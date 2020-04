Hamarabb lehet oltás a koronavírus ellen, mint várták

Az oxfordi kutatók, akik szeptemberre ígértek eredményt a koronavírus ellen kifejlesztett oltásukkal kapcsolatban, támogatót találtak egy gyógyszergyártó óriás, az AstraZeneca személyében. Ez lendületet adhat munkájuknak.

A brit kutatók már júliusra kideríthetik, hogy a koronavírus ellen kifejlesztett oltásuk beváltja-e a hozzá fűzött reményeket - jelentette be a brit AstraZeneca gyógyszergyártó óriás a CNBC tudósítása szerint. A vállalat beszámolójából azt is kiderült, hogy egyesítették erejüket az Oxfordt University kutatócsoportjával (Oxford Vaccine Group), amely a Jenner Institute-tal együttműködve nemrégiben jelentette be, hogy ígéretes oltóanyagot fejleszt a koronavírus ellen, és megkezdte a klinikai teszteket. Korábban szeptemberre ígértek eredményt.

A világcég beszáll a fejlesztésbe, majd - ha beválik a szer - megszervezi a világszintű gyártást és értékesítést. Június-júliusra nagyon pontos adatokkal fogunk rendelkezni arról, hogyan állunk, mármint, hogy mennyire hatásos az oltóanyag - mondta a BBC-nek Pascal Soriot az AstraZeneca vezérigazgatója. A vállalat a pandémia idején önköltségen akarja értékesíteni az oltást.

Egyértelműen kockázatos beszállni egy még nem kész gyógyszer fejlesztésébe, de itt az ideje, hogy vállaljuk ezt a rizikót - mondta a cégvezető. - Egy rettenetes járvánnyal állunk szemben, és az oltás az első számú fegyverünk, amivel hosszabb távon felvehetjük vele a harcot. Az AstraZeneca azt is bejelentette, hogy már májusban rendelkezni fognak előzetes adatokkal, majd fojtatják vizsgálatokat az év közepéig.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint világon már 89 vakcinafejlesztés van folyamatban a koronavírussal kapcsolatban, míg néhány hete még csak 60-70 kutatásról érkeztek hírek.

A szakértők 12-18 hónapra teszik az oltás előállításához és tömeges elterjesztéséhez szükséges időt, ám ez az átlagos esetekre vonatkozik, nem arra, amikor óriási anyagi és szellemi erőforrások mozdulnak meg a cél elérése érdekében, mint most.