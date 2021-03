Magyarország az új harci járművekhez új légvédelmi rendszert is vesz

Magyarország 35 milliméteres Oerlikon Skyranger légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal a német Rheinmetall AG-vel, ezeket hazánk döntéshozói a nagyrészt hazánkban, Zalaegerszegen gyártandó Lynx gyalogsági harcjárművekre szerelnék - írja a Portfolio.hu a német vállalat részvényesi tájékoztatójára hivatkozva. A német cég további fejlesztéseket tervez a magyarországi vegyesvállalatnál.

Felkerült az internetre egy online beszélgetés átirata, amelyet a Rheinmetall AG elnök-vezérigazgatója, Armin Papperger folytatott a német védelmi vállalat részvényeseivel. A beszélgetés elsősorban a vállalat 2020 negyedik negyedéves és éves eredményeiről szól, de szóba kerültek a Magyarországnak szállítandó harcjárművek és azok védelmi rendszerei is. Az átirat Magyarországon először a HTKA fórumra került fel - írja a Portfolio.hu.

A beszélgetésben Papperger elmondja, hogy Magyarország 35 milliméteres légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal a Rheinmetall-lal, és ezeket hazánk döntéshozói a - nagyrészt Zalaegerszegen gyártandó - Lynx gyalogsági harcjárművekre szerelnék fel. Magyarország a rendszer üzemeltetéséhez szükséges radarrendszereket is a Rheinmetalltól vásárolná meg.

A lap újságírója valószínűsíti, hogy az Oerlikon Skyranger mobil légvédelmi rendszer Lynxre adaptált változatának beszerzéséról tárgyalnak a felek. A fegyverrendszer alapját egy 35 milliméteres gépágyú képezi, elsősorban konvojok és más stratégiai fontosságú célpontok védelmére való, alkalmas ellenséges drónok megsemmisítésére is.



A Portfolio azt is feltételezi, hogy a fegyverrendszerek gyártása is Magyarországon fog megvalósulni, mert a Rheinmetall-lal kötött eddigi beszerzéseknek mind része volt a hazai gyártókapacitás kiépítése.

2020 negyedik negyedévében 4,4 milliárd eurónyi megrendelésre tett szert a német védelmi vállalat, ennek kapcsán két országot emelt ki beszédében az elnök: Magyarországot és Németországot.

Drága mulatság A magyar haderő kétmilliárd euró (mintegy 700 milliárd forint) értékben 218 darab Lynx KF41 harcjárművet kap, amelyből 172 darabot Magyarországon gyártanak le a Rheinmetall és a magyar állam vegyesvállalatának üzemében. Az első 46 darab Németországban készül, ahol egyben felkészítik a magyar szakembereket is a hazai gyártásra - jelentette be tavaly szeptemberben Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.

A német-magyar Rheinmetall Hungary Zrt. tavaly 817 millió forintért vásárolt meg egy 18,4 hektáros területet a zalaegerszegi önkormányzattól, a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya mellett, ahol 60 milliárd forintos beruházással felépítik Lynx harcjárműveket gyártó üzemet - írta az MTI 2020 októberében.

A Rheinmetall teljes körű harcjármű-digitalizációba is kezd, és minden új digitális rendszer fejlesztése Magyarországon fog történni. Mivel a magyar államnak is részesedése van a német vállalat hamarosan létesülő magyarországi üzemeit működtető Rheinmetall Hungary Zrt.-ben, így a védelmi céghez beérkező, eurómilliárdos megrendelésekből várhatóan a magyar állam is bevételhez jut majd - véli a lap.