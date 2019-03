Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas felvásárlás készül Hollywoodban

A Disney hamarosan nyélbe üti a 21st Century Fox felvásárlását - mondta Bob Iger Disney-főnök a hollywoodi filmvállalat részvényeseinek éves közgyűlésén, ahol arról is beszámolt, hogy nyáron megnyílik a Star Wars: Galaxy's Edge elnevezésű vidámpark a Disney két szórakoztató parkjában.

A részvényeseket Iger arról tájékoztatta, hogy hamarosan nyélbe ütik a 71,3 milliárd dolláros (20 101 milliárd forintos) tranzakciót, amelynek révén a 21st Century Fox is a Disneyhez kerül - írta az MTI. A felvásárlás révén a Foxtól nemcsak jelentős mennyiségű produkció és programanyag kerül a Disneyhez, hanem a menedzsment tapasztalt szakemberei is.

A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket. Folytatjuk a filmek gyártását a Fox és a Fox Searchlight-branddel, és az FX neve is megmarad - tette hozzá Iger.

A Disney-főnök bejelentette, hogy a Star Wars: Galaxy's Edge május 31-én Anaheimben, augusztus 29-én pedig Orlandóban nyílik meg a közönség előtt.

Iger hangsúlyozta, hogy az új Star Wars-témájú látványosság messze a legnagyobb területet foglalja el, amit eddig építettek. A Galaxy's Edge-en belül létrehozott The Star Wars: Rise of the Resistance című attrakciót "a technológiailag legfejlettebb, legelragadóbb" látványosságként írta le, amelyet valaha a Disneynél álmodtak. Ilyen nagyságrendben még senki sem próbálkozott ezelőtt - idézte a Disney-vállallat vezetőjét a Variety.com.