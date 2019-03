Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas offenzívát indít a Volkswagen

Megközelítőleg a harmadával csökkentené a teljes flottája szénlábnyomát 2025-re a Volkswagen-csoport. A társaság harmincmilliárd eurót szánna az elektromos átállásra, kínálatának negyven százaléka lenne elektromos, ezen felül három és fél ezer töltőt telepítene szerte Európában - írja a Magyar Nemzet.

Széleskörű elektromosautó-offenzívát hirdetett a VW a szombaton megnyílt Auto­mobil és Tuning Show alkalmából. Európa legnagyobb autógyártója bejelentette, hogy harmincmilliárd eurót invesztál a fejlesztésekre 2023-ig, és 2025-re már évi egymillió elektromos autó értékesítését tűzte ki célul. Ezzel pedig akár harminc százalékkal is csökkentheti a teljes járműflotta szénlábnyomát a 2015-ös értékekhez képest - olvasható a lap portálján.

A Volkswagen elképzelése szerint 2030-ra legalább negyven százalékra emelkedhet a kínálatban az elektromos járművek aránya, s mivel az új, az elektromos meghajtás céljára kifejlesztett padlólemezre, az úgynevezett MEB platformra - amelyet a Volkswagen a szerződött partnereinek is rendelkezésre bocsát - több gyártó is fejleszthet, a társvállalkozások üzemében is egyre nagyobb számban készülhetnek árammal hajtott autók. Ennek az egyik első, kézzel fogható példája az aacheni székhelyű e.GO Mobile AG vállalattal kötött kooperáció.

Az elektromos offenzíva stratégiai partnerei az LG Chem, a SKI, a CATL és a Samsung, ők szállítják az akkumulátorokat az új modellekbe. De a növekvő keresletet figyelembe véve a Volkswagen annak a lehetőségét is vizsgálja, hogyan vállalhat szerepet az akkumulátorgyártásban.

Európában három és fél ezer elektromos töltőpontot hoz létre a vállalat az összes termelési helyszín dolgozói parkolóiban, illetve töltési lehetőséget biztosít az egyes kereskedésekben is. A VW az M7-es autópálya határ közeli szakaszán és Budapesten hat töltőegységű állomást épít.