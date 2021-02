Leforrázta a hidrogénhajtás rajongóit a Volkswagen

A VW szerint a teherszállításban minden túl drága és kidolgozatlan a hidrogén üzemanyagcellás technológiát illetően, ezért ők a Scaniával inkább az akkumulátorra teszik a tétjeiket.

A világ egyik legnagyobb nehézgépjármű-gyártója, a Volkswagen tulajdonában lévő Scania akkumulátoros és hidrogén-meghajtású járművek gyártásával is foglalkozott, a minap meglepő bejelentést tett. A ReCharge News közlése szerint a gyártó arra a következtetésre jutott, hogy a hidrogénre alapozott teherszállítási technológia drága és nem is elég hatékony, így a Scania leállítja az ez irányú kísérletezéseit.

A svéd járműgyártó, amely egyébként odahaza éppen hosszasan ecsetelte, miért is jó, hogy az ASKO norvég nagykereskedő megrendelt nála hidrogén üzemanyagcellás elektromos teherautót, a világ felé azt közölte, hogy a jövőben a hidrogén felhasználhatósága a teherszállításban korlátozottá válik, mert háromszor annyi megújuló energia szükséges egy hidrogén üzemű teherautóhoz, mint egy akkumulátoroshoz. A Scania szerint túl sok energia vész el a hidrogén termelése során, ráadásul az ilyen járművek javítása, karbantartása és üzemeltetése is jelentősen költségesebb lesz és marad majd, mint az akkumulátoros elektromos járműveké.

Úgy számolnak, hogy ezért a fenntartható közlekedési rendszer felé történő elmozdulásban az akkumulátoros elektromos járműveké lesz a főszerep, pláne, hogy ez a technológia gyorsan fejlődik, a töltési idők és a rendszerek gazdaságossága nagy tempóban javul. "Ez azt jelenti, hogy e megoldások egyre költséghatékonyabbá válnak", és a legtöbb közlekedési alkalmazásban fokozatosan teret nyerve lelépik a többi technológiát; a fosszilis, a bioüzemanyag és a hidrogén meghajtású megoldásokat is. A vízió számszerűsítve úgy szól a járműgyártó szerint, hogy pár év múlva a Scania olyan távolsági villanyteherautókat küldhet tömeggyártásba, amelyek képesek 40 tonna össztömeget 4 és fél órán át megfelelő sebességgel szállítani úgy, hogy az ezt követő töltési fázist sikerül majd a járművezetők kötelező, 45 perces pihenési idejébe beilleszteni.

A Scania tavaly szeptemberben mutatta be első, teljesen elektromos teherautóját, amelynek egy töltéssel a hatótávolsága legfeljebb 250 km. A cég azzal számol, hogy 2025-ig az európai teherszállításban minden tizedik jármű elektromos járművé válhat, de öt évvel később már ezek a járművek teszik majd ki a globális értékesítésük felét.



Getty Images Hessen közelében, pályán tesztelik a Scania R450 hibrid, áramszedős kamionját (2020)

A VW-vállalat bejelentése azonban így is meglepő, mivel alig néhány hónapja, tavaly decemberben érkezett a Shell és az OMV bejelentése - mely éppen az ellenkező helyzet kialakulásáról számolt be. A két üzemanyagos cég azt közölte, hogy a Volvo, a Daimler és az Iveco hathatós részvételével ők a tiszta hidrogénre teszik fel a jövőjüket, mert ezzel a lépéssel fogják az európai teherautó-ágazatot dekarbonizálni.

Elisabeth Brinton, a Shell New Energies ügyvezető alelnöke egyenesen azt nyilatkozta, hogy a hidrogénüzemű teherautókat abba az irányba kell fejleszteni, hogy azok ne csak, hogy partiban legyenek a mai dízeles teherautók költségeivel, de a nulla károsanyag kibocsátású járművek kellő mennyiségben elérhetők is legyenek az ügyfeleik számára. "Ehhez az ambiciózus célhoz világos szabályozási keretek szükségesek, beleértve ebbe a hidrogénellátással, a hidrogénüzemű teherautókkal, az üzemanyag-feltöltési infrastruktúrával és a fogyasztók ösztönzésével összehangolt szakpolitikát is" - tette hozzá az alelnök.

A Scania/VW által közölt hír azonban azért is érdekes, mert a német gazdaságot a regnáló kormány dedikáltan úgy képzeli el, hogy a következő évtizedre a tiszta hidrogén lesz az egyik legfontosabb kulcs a dízelüzemű teherszállítás leváltásához. 2020 februárjában a Bloomberg és a Spiegel is megszellőztette azt a stratégiai tervet, mely szerint a németek arra készülnek, hogy a teljes gazdaságban hidrogénre cseréljék a fosszilis tüzelőanyagokat. Az elképzelés az, hogy a gázüzemű erőműveket is lecserélik, a távolsági teherforgalomban és a vonatok esetében is hálózati szintű hidrogén infrastruktúrát és kapacitásokat építenek ki, és a rendszer hidrogénigényét a saját, a termelése idején fel nem használt megújuló energiából (főként napenergiából) állítanák elő - amihez ha kell, Németországon kívüli, jelentős kapacitásokat is kiépítenek.