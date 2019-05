Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Huawei-vezér: "Nem okoznak nekünk igazi károkat"

Az amerikai cégek és mi egy oldalon állunk – üzente Ren Zhengfei, a Huawei Technologies alapítója. A kínai cég kiskátés, kérdezz-felelek formában reagált a nemzetközi sajtóban megjelentekre.

A kínai Huawei-jel feltételes módban, de felmondta az eddigi kapcsolatrendszert a Google, kihátrálóban vannak a cég mögül az amerikai chipgyártók, és az is kiderült, hogy a Microsoft sem áll ellen. Ren Zhengfei, a Huawei Technologies alapítója az amerikai szabályozással kapcsolatos, leggyakoribb kérdésekre válaszolt.

Mi a véleménye az Egyesült Államok intézkedéséről? Mit tudnak tenni ebben a 90 napban?

Az intézkedés 90 napos felfüggesztése nem volt meglepő, készültünk egy ilyen eshetőségre. Számunkra azonban továbbra is az legfontosabb, hogy jól végezzük a munkánkat, arra ugyanis nincs ráhatásunk, hogy milyen intézkedés várható az USA oldaláról. Szeretném kifejezni hálámat a velünk dolgozó amerikai vállalatoknak, akiknek köszönhetően az elmúlt harminc évben eljutottunk oda, ahol jelenleg vagyunk. Számos amerikai vállalat fejezte ki felénk támogatását, melyek közül többen jelenleg is folyamatosan egyeztetnek az USA kormányával. Az Egyesült Államok vállalatainak kötelességük betartani az állam szabta törvényeket, őket nem hibáztatjuk a jelenlegi helyzetért. A médiának is meg kell értenie, hogy a Huawei és az Egyesült Államok vállalatai ugyanazon az oldalon állnak, mindannyian a piacgazdaság részei vagyunk, és mindannyiunk érdeke, hogy megoldódjon a jelenlegi helyzet.

Igaz-e, hogy a Huaweinek nincs szüksége amerikai chipekre?

Mindig szükségünk lesz az Amerikában gyártott chipekre, és amennyiben az amerikai vállalatok beszerzik az engedélyt a Huawei-jel való együttműködésre, folytatnánk velük a kooperációt. Nem szeretnénk izolálódni amerikai partnereinktől, célunk, hogy együtt, közösen növekedjünk, és hisszük, hogy hosszú évek óta működő kapcsolatainkat nem tudja megszüntetni egy darab papír. Mi is képesek lennénk olyan jó chipeket készíteni, mint az amerikaiak, de ez nem jelenti, hogy ne vásárolnánk tőlük a jövőben, amennyiben lehetőségünk lesz rá.

Az Egyesül Államok az európai szövetségeseinél is próbálja elérni a Huawei ellehetetlenítését. Mi a véleménye erről?

Számos ország vezetőivel folytatunk tárgyalásokat, minden ország a saját érdekét próbálja érvényesíteni. Az Egyesült Államok kampánya nem elég erős ahhoz, hogy mindenkit befolyásolni tudjon.

Zavart kelt a jelenlegi helyzet a nemzetközi piacon?

Nem gondolom, ugyanis Európa egésze nem fog olyan mértékű lépéseket tenni, mint az USA, az amerikai cégek többsége pedig folyamatosan tartja a kapcsolatot velünk.

Hatással lesz az amerikai korlátozás a fő ügyfeleikre?

Termelési kapacitásunk hatalmas, így továbbra is kiszolgáljuk majd ügyfeleinket, erre nem lesz hatással a korlátozás. Az azonban előfordulhat, hogy növekedésünk némileg lassul majd, de közel sem olyan mértékben, mint azt sokan hiszik. Az év első negyedében 39 százalékos növekedést értünk el az előző év ugyanezen időszakához képest. Ez áprilisban 25 százalékra lassult, és előfordulhat még további csökkenés, az USA lépése ugyanakkor nem okoz igazi károkat, és nem hat negatívan a fejlődésünkre nézve. Termékhiány esete sem léphet fel, hiszen jó előre felkészültünk egy ilyen eshetőségre.

Használták már házon belül a Hongmeng OS-t?

Erre egyelőre nem válaszolhatok. Képesek vagyunk saját operációs rendszer kiépítésére, de ez nem jelenti, hogy szándékunkban áll lecserélni a többi operációs rendszert.

Terveznek más területeken is piacot nyitni?

Egyes pletykákkal ellentétben továbbra is az IKT-szektorban kívánunk működni, nem tervezünk más ágazatokban, például az autógyártásban megjelenni.