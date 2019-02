Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Huawei: az USA nem tud eltiporni minket

A Huawei kínai távközlési óriásvállalat alapítója szerint az Egyesült Államok nem lesz képes "eltiporni" a céget.

Éppen a vállalat elleni folyamatos amerikai támadások kényszerítik a céget termékei és szolgáltatásai minőségének javítására - mondta Zsen Cseng-fej a BBC brit közszolgálati médiatársaság hírtelevíziójának nyilatkozva. Zsen szerint az Egyesült Államok azért nem tudja semmiképpen sem eltaposni a Huaweit, mert a világnak szüksége van a cégre. Ha az amerikai kormány "átmenetileg" rá is tudna venni több országot arra, hogy ne használják a Huaweit, a vállalat egyszerűen "kissé visszafogja" tevékenységét - tette hozzá.

A legnagyobb kínai magánvállalat idős alapítója - aki ritkán nyilatkozik a sajtónak - a BBC által hétfő éjjel műsorra tűzött interjúban úgy fogalmazott: Washington nem képviseli az egész világot, csak annak egy részét.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter legutóbb a múlt héten figyelmeztette az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy ne használják a Huawei termékeit, mivel ellenkező esetben nehezebbé válik Washington partneri együttműködése velük - emlékeztet az MTI.

A BBC felidézi, hogy az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland már kizárta a Huaweit a jövőbeni 5G mobiltávközlési hálózatok beruházásainak beszállítói közül, Kanada pedig jelenleg mérlegeli, hogy a cég termékei nem jelentenek-e súlyos biztonsági fenyegetést.

A legnagyobb brit mobiltávközlési cégek, köztük a Vodafone, az EE és a Three a kínai vállalattal együttműködve fejlesztik 5G hálózataikat, de a brit kormány szintén vizsgálja, és várhatóan márciusban vagy áprilisban bejelenti, hogy a Huawei részt vehet-e a továbbiakban is e fejlesztési beruházásokban. Zsen Cseng-fej ugyanakkor a BBC-interjúban kijelentette: a Huawei folytatja nagy-britanniai beruházásait, sőt ha az Egyesült Államok nem bízik meg a Huaweiben, a vállalat az amerikai piacról is Nagy-Britanniába csoportosít át még több beruházást.

Meng Van-csout, a cégalapító lányát, aki a Huawei globális pénzügyi igazgatója, amerikai kérésre december elején őrizetbe vették Kanadában, kéttucatnyi vádpont alapján. Egyebek mellett azzal gyanúsítják, hogy egy hongkongi fedőcégen keresztül üzletelt Iránnal, és így kijátszotta az Irán elleni amerikai és EU-szankciókat. Az Egyesült Államok nemrégiben hivatalosan kérte Meng Van-csou kiadatását a kanadai hatóságoktól. Erről Zsen Cseng-fej a BBC-interjúban azt mondta, hogy az ilyen politikai indíttatású ügyek megengedhetetlenek. Hozzátette, azt is , hogy lánya őrizetbe vétele nem befolyásolja a Huawei üzletmenetét, sőt a cég még gyorsabban növekszik. A Huawei alapítója szerint az amerikaiak azt gondolhatták, hogy ha Meng Van-csout őrizetbe veszik, a Huawei elbukik, ez azonban nem történt meg.

Zsen Cseng-fej visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei technológiáját. A cégalapító kijelentette: ennek megengedése olyan kockázat lenne, amelyet ő soha nem vállalna. "Cégünk soha nem bocsátkozna semmiféle kémtevékenységbe. Ha ezt megtenné, magam zárnám be a vállalatot" - fogalmazott a BBC-interjúban a Huawei alapítója.