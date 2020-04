Időzített gázbombát dob a piacra Kína

Eddig leginkább laboratóriumi érdekességnek tekintették, és mint a jövő remélt fűtőanyaga vált ismertté, de a gázhidrát holnaptól a tradicionális gázipar sírásója lehet.

Amikor már azt gondolnád, hogy a helyzet nem romolhat tovább, de ez most éppen megtörténik - kezdi beszámolóját az OilPrice neves gázpiaci szakértője, Irina Slav annak kapcsán, hogy Kína bejelentette, hogy 861 400 köbméteres új termelési rekordot ért el a "Fire Ice" kitermelésében.

A Dél-kínai tengeren február közepe és március közepe közti időszakban valójában két rekordot is átírtak: a legnagyobb kinyert teljes mennyiségé mellett az egy nap alatt kitermelt legnagyobb mennyiségét is. Utóbbi - a Természeti Erőforrások Minisztériumának nyilatkozata szerint 287 ezer köbméterre nőtt. A két friss termelési adat alapján a próbaidőszakot sikeresnek minősítették, mely "szilárd műszaki alapot teremtett a kereskedelmi hasznosításhoz".

Az Oilprice szakértője szerint bár a közölt értékek globális méretben nem tűnnek soknak, de

ez a világ olaj- és földgázellátására nézve nagyon-nagyon rossz hír.

Lángoló jég

A metán-hidrát - vagy ahogyan hétköznapi nevén jobban ismerik: az égő vagy lángoló jég valójában nem a korai Steven Segal film magyarra fordításából ered. Annak az igen egyszerű, mégis különleges anyagnak a legfőbb ismérvét foglalja össze, amit még az 1960-as években a Szovjetunió "örök fagy birodalmában" lévő észak-orosz területein találtak meg először. A hivatalosan metán-klatrátnak is nevezett anyag igen alacsony hőmérsékleten és nagy nyomáson képződik, és bár úgy néz ki, mint a jégkristályok, molekuláris szinten nézve az látható, hogy metán molekulákat zárnak "ketrecbe" vízmolekulák. Mára kiderült a zárványvegyületről az is, hogy jellemzően nem is a fagyos tundrán, hanem az óceán fenekén képződik nagy mennyiségben a természetben.

Az a furcsa tulajdonsága lett a becenév-adója, hogy jégként meggyújtható. Ennek magyarázata, hogy, ha a környezetében a nyomás csökken és/vagy a hőmérséklet emelkedik, a víz és a metán elválik egymástól, és rengeteg gáz szabadul fel - ami éghető. Ugyanakkor éppen emiatt óriási kockázattal is jár a metán "kiszabadítása", mivel ez a gáz rendkívül illékony, a légkörbe kerülve azonban a szén-dioxidénál huszonötször erősebb az üvegház hatást képző potenciája van. (A globális klímavédelmi fogatókönyvek összeállításánál eddig nem igazán számoltak a metánnal - írtuk tavaly májusban, pedig azáltal, hogy 2014 óta drasztikusan emelkedik a légkörben mért szintje és a növekedési ütem fokozatosan gyorsul is, boríthatja a szén-dioxidra - és az utóbbi években legfeljebb a kén-, és nitrogén oxidokra is figyelő klímastratégiákat. A friss mérések szerint az emberi tevékenység hatására jelentkező, ún. antropogén metán a globális metánkibocsátás mintegy feléért (48 százalékáért) felelős.)

Egyetlen köbméternyi "égő jég" akár 160-200 köbméternyi gázt képes "termelni", de annak köszönhetően, hogy a hidrátok csak abban a környezetben stabilak, ahol képződtek, bő fél évszázada az oroszok nem igazán tudtak vele mit kezdeni. Nem is nagyon akartak, mivel a hagyományos kőolaj és földgáz lelőhelyek technológiai igényével szemben a jégből gázt kinyerő technológia rendkívül nehézkesnek, illetve energiaigényesnek tűnt.

Az elmúlt 15 évben a mélytengeri lelőhelyek felkutatásával azonban az anyag ismét az érdeklődés fókuszába került. Mára általános tudományos vélekedéssé vált, hogy a metán-hidrátként is ismert anyag, - mely valószínűleg a világ utolsó nagy szénhidrogén-alapú üzemanyagforrás - az óceánok fenekén, különösen a kontinentális talapzat szélén képződik hatalmas mennyiségben. Ennek méretét egyelőre nem ismerjük pontosan, de a tudományos feltételezések szerint akár a Föld valaha volt földgázkészletének 2-10-szerese is lehet ez a mennyiség.

Íme a jövő üzemanyaga?

A felhasználhatóság technológiai akadályai miatt ez elsősorban olyan országok fantáziáját mozgatta meg, ahol a "fire ice" megtalálható, de lokálisan erősen korlátozott a hagyományos, ismert természetes energiaforrások. Japán, Dél-Korea és India mellett Kína is éppen ilyen, sokat is invesztáltak az utóbbi években a kutatásokba. Sőt, Kínának arra is volt ereje, hogy a Dél-kínai tengeren kizárólagos jogot formáljon - és érvényesítsen - a felszín alatti természeti energiaforrásokhoz való hozzáféréséhez.

Az elmúlt évtizedben jelentős metán-hidrát lelőhelyeket találtak az Egyesült Államokban (Észak-Alaszkában és a Mexikói öbölben is), illetve Kanadában is, sőt: becslések szerint a Fekete-tenger mélyén is lehet úgy 25 trillió köbméternyi belőle, természetesen: megkötött állapotban. A jövő üzemanyagáról eddig úgy írtak a tudományos publikációkban is, hogy elismerték, hogy a gázhidrátokból földgázt kivonó technológiája gyorsan fejlődik, de a kereskedelmi méretű kiaknázási szint elérését legkorábban 2025-re prognosztizálták. Ez a céldátum mos már egyáltalán nem biztos.

Az OilPrice cikkírója szerint a "lángoló jég" ugyan még nem a világ energiarendszerének a látható szereplője , de ha rövidesen azzá válik, alaposan megváltoztatja majd a nemzetközi olaj- és gázpiacot. Annál is jobban, mint ahogyan az utóbbi hónapokban a koronavírus járvány kitörése megváltoztatta. A világ gázhidrát-készlete Slav becslése szerint százezer és 1,1 millió exajoules (EJ) között lehet. Egy EJ számokban kifejezve egy kvintillion Joule-t jelent, vagyis 1 EJ = 1 000 000 000 000 000 000 J. Gyakorlatiasabb összehasonlítás szerint, ha el akarjuk képzelni az új gáz redelkezésre álló mennyiségét, akkor azt érdemes a világ teljes éves energiafogyasztásához viszonyítani. Ez 2014-ben ez nagyjából 500 exajoule volt.

"Lehet, hogy évszázadokra elegendő gázon ülünk" - írta cikkében a gázipari szakértő.

Oda fognak érni

Az első nagy kitermelési kísérlet eredménye Kínában, 2017-ben az volt, hogy két hónap alatt 300 ezer köbméternyi égő jeget bányásztak ki. Ez nagyságrendileg éppen az a mennyiség, amit most az egyetlen napos rekordként beállítottak. A fejlődési tempó óriási, a minisztériumi konklúzió az, hogy Kína a gázhidrát-kísérletekkel mostanra el is jutottak odáig, hogy meglegyen a "szilárd műszaki alap" az újtípusú gáz kereskedelmi hasznosításhoz.

Valószínűleg ez az utolsó, amit bármely részén utoljára akar hallani bármelyik hagyományos gáztermelő vállalat, de az OilPrice szakírója úgy látja, hogy Kína most már valóban odaérhet ehhez a határhoz. Ráadásul súlyosabb és mélyebb strukturális változások kezdetét jelentheti ez, mint amikor a palagáz-forradalom az ezredfordulót követően, néhány év alatt az Egyesült Államokat a nettó importőr helyzetéből az exportáló pozícióba katapultálta, mivel a kínai határátlépés akkor zajlik, amikor a gázipari árakat globálisan alacsonyra nyomta a szokatlanul alacsony kereslet és a túlzott kínálat igen ritka kombinációja.

Ezért 2020 már biztosan csúnya évként kerül majd be az energiaipari annalesekbe; az iparág nagy cégei a válságra készülve visszahúzódnak. Ilyen helyzetben az, hogy Kína megkezdi a gáz-önellátása felépítését, a szektor amúgy is megroggyanó pozícióit rontja tovább.