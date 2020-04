Így lesz teherszállító repülő az utasszállítókból

Miután a légiutas-forgalom a koronavírus miatt a töredékére esett vissza, a légitársaságoknak is lépniük kellett, hogy veszteségeiket mérsékeljék. Az egyik kézenfekvő megoldás a teherszállítás - írja összefoglalójában a G7.

Normális esetben mintegy 300 ezer dollárért (mintegy 100 millió forint) lehet egy teherszállító Boeing 747-est vagy 777-est kibérelni, hogy Hongkongból valamelyik nagy európai repülőtérre vigyen el árut. Március végére ez a tarifa 600-800 ezer dollárra emelkedett, a múlt heti állapot szerint az említett viszonylaton 800 ezer dollár fölé mentek az árak, míg Afrikába (Addisz-Abeba, Johannesburg) csak több mint egymillió, New Yorkba több mint másfél millió dollárért lehetett szállítmányt reptetni Hongkongból - olvasható a portálon.

Az áremelkedés fő oka, hogy míg korábban a személyszállító gépek is kivették részüket az áruszállításból, most erre nincs lehetőség. Ezen kívül most minden ország - pénzt nem kímélve - importál maszkokat és egészségügyi felszereléseket Kínából, mégpedig nem a lassabb és olcsóbb vízi úton.

A légi teherszállítási kapacitásokat most utasszállítók egészítik ki. Ebbe csatlakozott be a Wizz Air is, amely március 23. óta 53 teherszállító járatot közlekedtetett Kína és Magyarország között átlagosan 10 tonna szállítmánnyal.

Az áru nagy része a csomagtérbe megy, de jut az ülések alá és fölé is. A személyzetet ilyenkor - a hosszú út miatt - 4 pilóta, egy szerelő, és egy rakodásirányító jelenti, de utazott már a gépen kínaiul beszélő külügyes is.

A távolság miatt a gépeknek oda- és visszafelé is legalább egyszer meg kell állniuk tankolni, ezt leggyakrabban a kazah fővárosban (Nur-szultan, korábban Asztana) teszik meg, ahová 2017 óta amúgy is repültek a társaság gépei.

A Wizz Air a G7-nek elmondta, hogy nem csak Magyarországra repülnek, a társaság kérdésükre Észak-Macedóniát nevezte meg, ezen kívül a Reuters még Szlovéniáról írt. A hírügynökségnek Váradi József azt mondta, hogy a mostani nem olyan időszak, amikor nyereséget kell csinálni, de a társaság kérdésükre azt nem árulta el, hogy ezek kifejezetten nullszaldós feladatok, vagy azért realizál valamekkora hasznot.