Ilyen még nem volt: újfajta csokit találtak fel

Új csokoládégyártó eljárással rukkolt elő a svájci Barry Callebaut cég, mely az egész kakaógyümölcsöt hasznosítja, és ezáltal nagyban csökkenti a megtermelt hulladékot a hagyományos csokigyártással szemben. A WholeFruitnak keresztelt új csokitípus ezen a héten az USA-ban már be is mutatkozik - számolt be az Mfor.hu a Guardian híre nyomán.

A hagyományos csokoládégyártás során a kakaógyümölcsből csak a kakaóbabot hasznosítják, a többi részt kidobják - így a gyümölcs 70 százaléka a kukában végzi. A svájci cég állítása szerint az új eljárással a gyümölcs 100 százalékát dolgozza fel - írta a portál.

Az új csokifajta ízét a gyártó gyümölcsösebbnek ígéri. A korábban kidobott gyümölcshéjat, gyümölcshúst, gyümölcslét pedig a csoki mellett italok, smoothiek, desszertek és péksütemények magas minőségű összetevőjeként lehet hasznosítani.

A Callebaut a csokiipar legnagyobbjainak (Nestlé, Hershey, Unilever és Mondelezn szállít be. Az utóbbi cég még a héten piacra is dobja a WholeFruit eljárással készült csokoládéit a CaPao brand alatt az USA-ban - tudósított a brit napilap.