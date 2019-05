Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ingyen utazhatnak diákok Európában 30 napig

Újabb ingyenes utazási pályázatot hirdetett az Európai Bizottság az Európai Unió területén élő 18 éveseknek - közölte az uniós bizottság.

A pályázat keretében 20 ezer fiatal ingyenes utazási igazolványhoz juthat, hogy augusztus 1. és január 31. közötti időszakban legfeljebb 30 napos utazás alkalmával felfedezhesse Európát, elsősorban vasúton. Jelentkezni május 16-ig lehet - adta hírül az MTI.

A programra azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik 2000. július 2. és 2001. július 1. - e két dátumot is beleértve - között születtek. A sikeres pályázók egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak. Az utazás elsősorban vasúton történhet, de annak érdekében, hogy a kontinens minél több pontjára eljuthassanak, olyan alternatív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp, illetve kivételes esetekben a repülőgép. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban, illetve mások eljussanak hozzájuk - írta az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság 2018 júniusában indította útjára a DiscoverEU utazási programot, amely lehetőséget kínál az európai fiataloknak, hogy utazás során tanulásukat szolgáló tapasztalatokra tegyenek szert. A 12 millió eurós költségvetéssel indult kezdeményezés 2019-ben 16 millió euróval gazdálkodhat. Az uniós bizottság a következő hosszú távú, 2021 és 2027 közötti időszakra szóló költségvetés keretében 700 millió euró elkülönítését javasolta a DiscoverEU számára a jövőbeli Erasmus program keretében.

A kezdeményezés eddig mintegy 30 ezer fiatalnak biztosított utazási lehetőséget Európában.

Az EU egyszerűsített a jelentkezési rendszeren, és "pénztárcabarát" utazási tippekkel látja el az indulókat, illetve a fogyatékkal élő fiatalok igényeit is kiszolgálja. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa reményét fejezte ki, hogy a program arra is inspirálhatja a résztvevőket, hogy szavaznak az európai parlamenti választásokon, ahogy arra is, hogy "egy élettel teli társadalom építésén fáradozzanak" - írta az MTI.