Ingyenes dubaji lakhatással, 700 ezres kezdőbérrel csábítják a magyar fiatalokat

Budapesten és Pécsett toboroz légiutas-kísérőket az Emirates, amely az újoncoknak 700 ezres kezdő fizetést ígér. Sokszínű jutattási csomaggal, adómentes fizetéssel és színvonalas, térítésmentes szállással csábítanák a magyar munkavállalókat a nemzetközi céghez - írja a pénzcentrum.hu

Az Emirates-nél a légiutas-kísérők egy mindenre kiterjedő munkavállalói csomagban, adómentes jövedelemben, térítésmentes dubaji lakhatásban és ingyenes munkahelyi transzferben részesülnek - idézi a portál a légitársaság ajánlatát.

Biztosított a légiutas-kísérők egészségügyi és fogászati ellátása, valamint vásárlási és szabadidős kedvezményekre is jogosultak, de családtagjaik és barátaik is kaphatnak utazási kedvezményeket. Ennek megfelelően a felvételi eljárás is igen átfogó és alapos.

Ugyanis számtalan előfeltétele van a foglalkoztatásnak. Az egyik ilyen, hogy a jelölteknek be kell tölteniük a 21. életévüket, és képesnek kell lenniük arra, hogy lábujjhegyre állva elérjék a 212 centiméteres magasságot. Ehhez a munkához megfelelő fizikai adottságokra is szükség van. Aki ezeknek a kritériumoknak nem felel meg, annak nem veszik figyelembe a jelentkezését.

Az angol nyelv ismerete természetesen alapvető elvárás, de a kommunikációs képességek összessége dönti el a jelentkezésed sorsát. A jelölt fellépése meghatározza az első benyomást, de a kiválasztási folyamat későbbi fázisaiban olyan helyzetekbe kerül majd, ahol a kiváló kommunikációs képességekre is szüksége lesz. A jelölteknek arra is fel kell készülniük, hogy akár az egész napjuk is a felvételivel telhet.

Az Emirates csapatát 135 különböző nemzetiségű munkatárs alkotja, a cég pedig 86 ország 161 célállomására kínál utakat a világ hat kontinensén - emlékeztet a pénzcentrum.hu.

