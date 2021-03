Rámennek a franciák az iraki nyersanyagkincsekre

Irak hatalmas megállapodásról tárgyal a francia Total olajtársasággal új infrastrukturális fejlesztésekről, eddig nem kihasznált olaj- és földgázmezők feltárásáról - közölte Ihszán Abdul Dzsábbár iraki olajminiszter az Al Arabya szerint. A tervek szerint a cég napenergiás beruházásokba is kezd majd.

Júliusban véglegesítheti az iraki állam és a francia Total azt a megállapodást, amely szerint az olajtársaság új szénhidrogén-mezőket termelne ki az arab országban. Valamint arról is egyeztetnek a felek, hogy az energetikai cég 1GW kapacitású naperőművet is létesít az országban, sőt a levegőben lévő szén-dioxid-megkötésére is fejlesztenek megoldásokat.

‟A megállapodás óriási, és a beruházás volumene meghaladja a 7 milliárd dollárt" - mondta a miniszter az al Arabya szerint. Ihszán Abdul Dzsábbár szerint a feltételeket, köztük a mindkét fél jogait védő gazdasági modell politikai és adminisztratív döntéseit már meghozták, a szerződés apróbb részleteiről egyeztetnek már csak.

Januárban Irak egyetértési megállapodást írt alá a Total vezérigazgatójával, Patrick Pouyanne-nal a földgáz, a tiszta energiával kapcsolatos és az infrastruktúrális fejlesztések végrehajtásáról. Irak és a Total egyeztetéseiről először októberben számoltak be.

Irak ebben az évben várhatóan egyezményt fog kötni Bászrától egészen a jordániai Akaba kikötőjéig érő olajexport-vezeték megépítésére. A keretmegállapodást április közepe előtt már alá is írhatják - mondta el Abdul Dzsábbár.

A miniszter szerint Irak 2021-ben 50 százalékkal, 2022-ben pedig 90 százalékkal csökkenti benzin- és gázolaj-importját. Iraknak nagyon korlátozott mennyiségű gázolaj-importra lesz szüksége az áramtermeléshez. Az ország most gázt vásárol Iránból, és megpróbálja diverzifikálni a Katarból, Kazahsztánból és más termelőkből származó behozatalokat - mondta Abdul Jabbar.