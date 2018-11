Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a vége: megszűnik a CeBIT nemzetközi vásár

A kiállítók és a látogatók számának csökkenése miatt nem rendezik meg többé a hannoveri CeBIT nemzetközi információtechnológiai vásárt - közölték szerdán a szervezők.

A hannoveri vásárvárost üzemeltető vállalat, a Deutsche Messe AG szerint a CeBIT központi témája, a digitalizáció a technológiai fejlődés révén már szinte valamennyi szakmai vásáron meghatározó ügy, ezért csökken az igény egy olyan rendezvényre, amely a témát "horizontálisan", szakmákon, gazdasági ágazatokon, piacokon átívelő módon mutatja be.

Az idén júniusban tartott - utolsó - CeBIT-en új stratégiát alkalmaztak, a vásár, a konferencia és a fesztivál műfajának egyesítésével próbálták megállítani a kiállítók és a látogatók számának csökkenését, de az ötlet nem vált be, ezért nem tartják meg többé a rendezvényt - számolt be az MTI.

A Hannoversche Allgemeine Zeitung értesülése szerint a 2019-re tervezett CeBIT-re eddig csupán 6 ezer négyzetméternyi területet foglaltak le a kiállítók, míg tavaly ilyenkor már 18 ezer négyzetméternél tartottak. A foglalási adatok láttán pedig a Deutsche Messe tulajdonosai - a hannoveri önkormányzat és az Alsó-Szászország tartományi kormány - "behúzták a vészféket", mert súlyos veszteségektől tartottak.

Az idei vásár népszerűsége is jóval szerényebb volt, mint a korábbiak, a látogatók száma 120 ezerre süllyedt a tavalyi 200 ezerről. A rendezvény fénykorában még 800 ezer körül volt a látogatók száma, és a CeBIT az információs technológia első számú nemzetközi vására volt, amelyen rendre világpremiereket is tartottak. Például 1995-ben Bill Gates személyesen mutatta be a Windows operációs rendszer új változatát a hannoveri rendezvényen, az idén viszont már önálló standja sem volt a rendszert kifejlesztő Microsoftnak.

A német sajtóban közölt első elemzések szerint egy sor nagy cég, köztük az Apple és a Google a saját rendezvényein mutatja be újdonságait, és a technológiai innováció valamennyi területének van már legalább egy nagyszabású nemzetközi vására, a távközlésben például a barcelonai Mobile World Congress, a szórakoztatóelektronikában pedig a Las Vegas-i CES vagy a berlini IFA, és mindez egyre inkább háttérbe szorította a CeBIT-et.