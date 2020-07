Járvány után: újraindult a Budapest-Szöul járat

A LOT lengyel légitársaság hétfőn újraindította a járvány miatt átmenetileg leállított közvetlen Budapest-Szöul járatát. A nyár első hosszútávú járata ma indult el Szöul felé, és mostantól heti rendszerességgel, hétfői indulással közlekedik Budapest és a dél-koreai főváros között - adta hírül a Budapest Airport (BA) Zrt.

Tavaly ősszel indult el az akkor hiánypótló Budapest-Szöul járat a LOT lengyel légitársaság jóvoltából. Az első, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a szöuli Incheon repülőtér között közlekedő légi járatra kezdettől fogva nagy kereslet mutatkozott: az akár 294 ülőhelyet kínáló Boeing 787 Dreamlinerek kiemelkedően magas kihasználtsággal szolgálták ki az útvonalat - ismertette a BA Zrt. közleményében.

A légi összeköttetés a világszerte enyhülő korlátozások miatt július közepén újraindulhatott: jelenleg heti rendszerességgel, hétfőnként indul Budapestről Szöulba. A statisztikák szerint a járatra korábban jelenős részben koreai állampolgárok váltottak jegyet, jellemzően szabadidős tevékenység céljából, ugyanakkor az utasok csaknem negyede üzleti céllal is igénybe vette a járatot. A LOT járatának köszönhetően sokan döntöttek Dél-Korea megismerése mellett, még ha korábban nem is tervezték az ország felfedezését. A közvetlen Budapest-Szöul járat népszerűségét az is bizonyítja, hogy szeptember és március között 50 százalékkal nőtt a két főváros közötti légiforgalom.

Az újraindítás - a BA Zrt. szerint - mind a turizmus, mind a Magyarország és Dél-Korea közötti üzleti kapcsolatok szempontjából kiemelt jelentőségű.

"Örömmel indítjuk ma újra a Budapestet és Szöult összekötő közvetlen járatunkat. A világjárvány miatti lezárások és a nemzetközi légiközlekedés szüneteltetésének nehéz időszaka után növekvő kereslet mutatkozik az utasok részéről a külföldi utazások iránt. Ezért idén nyáron a magyarországi utasokat Dél-Koreába, Horvátországba és Lengyelországba is invitáljuk. Reméljük, hogy Budapesten, a LOT második számú bázisán idővel tovább bővíthetjük járatkínálatunkat" - mondta Krzysztof Moczulski, a LOT szóvivője.