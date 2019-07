Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jeff Bezos hivatalosan is elvált

Az Amazon alapítója 38 milliárd dollárt (11 000 milliárd forintot) bukott a válással.

Elvált a világ leggazdagabb embere Aláírta a Washington állambeli King megye egyik bírója, hogy Jeff Bezos és MacKenzie Bezos már nem házasok többé, ami azzal is jár az egykori feleség 19,7 millió darab Amazon-részvényhez is hozzájut, amivel 38 milliárd dollárnyi vagyonhoz jutott - írja a Bloomberg.

MacKenzie ezzel a Bloomberg milliárdos listájának 22. helyére került, míg Bezos a 114,8 milliárd dolláros megmaradt vagyonával továbbra is a világ leggazdagabb embere maradt. A válás híre nem újdonság, a korábbi pár maga jelentette be januárban, hogy külön élnek a jövőben. A frissen elvált MacKenzie Bezos - aki maga írónőként ért el sikereket - bejelentette, hogy a most megszerzett vagyona felét jótékony célokra ajánlja fel.

Vasárnap Bezos legnagyobb cége, az Amazon részvényei 1 942,91 dolláron, 0,2 százalékos emelkedéssel zártak.