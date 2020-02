Jó, hogy szét nem esik London szimbolikus épülete

Nagy-Britannia és London egyik leghíresebb jelképe, a Big Ben sokkal rosszabb állapotban van, mint az korábban feltételezték, írja a CBC nyomán az Index.

1859. május 31-én adták át a Big Bent, ami a londoni Westminster-palota (a brit parlament épületének) 60 méter magas óratornya. A második világháború éveiben harangja már nemcsak a pontos időt jelezte, hanem a fontos bejelentéseket is megelőzte a kongatása. Pont ebben az időszakban, amikor Németország légiereje 1940-1941-ben bombázta Londont szenvedett el néhány találatot.

Már 2017 augusztusában leállították harangjátékát, mert szakértők és statikusok jelezték, hogy a szerkezete annyira rossz állapotban van, hogy az egész épület düledezik.

Most a szakértők bejelentették, hogy a torony második világháború során szerzett sérülései, amelyeket a német bombázások miatt szenvedett el, komolyabbak, mint feltételezték. Így a felújítás költségei jelentősen, mintegy 20 millió fonttal nőnek. Jelenleg úgy tűnik, hogy 61 helyett több mint 79 millió fontba (31,9 milliárd forintba) kerül majd a teljes renoválás. Mindez nemcsak a háború, hanem kisebb részben a légszennyezés is következménye is, ugyanis ez is károsította a tornyot - írja az Index a CBC alapján.

A torony mostani felújítása 2016-ban kezdődött, az utolsó felújítás harminc évvel ezelőtt volt. Előtte évente 12 ezer ember érkezett a toronyba, de a renoválás miatt lecsökkent a látogatószám. Várhatóan 2021 tavaszára készülnek el a munkálatokkal.