Jól megy fintech cégeknek - aggódik a felügyelet

A legnépszerűbb alternatív fizetési szolgáltatónak immár elérte az 5 és félmilliárd dollárt az értéke, miután a Revolut újabb sikeres forrásbevonási körön van túl. Az iparág növekedésével egyre inkább körvonalazódnak a problémák is, aggódik a hazai piacfelügyelet, és a brexit is alaposan megkavarja a helyzetet.

Nincs megállás az agresszív terjeszkedésben, a Revolut sikeresen bevont újabb 500 millió dollárt, amivel immár 5,5 milliárdot tesz ki az alternatív fizetési szolgáltató értéke. Ezzel a cég megerősített pozícióját mint a világ egyik legértékesebb pénzpiaci szolgáltatója - írja a Reuters.

A cég 2015-ös indulása óta 10 millió ügyfelet gyűjtött, 2 ezer embert foglalkoztat a bankinál kedvezőbb árfolyamkínálatával. Itthon is több mint 250 ezer ügyfele van a vállalatnak, ami továbbra is agresszív terjeszkedésre használja a bevont forrásokat, miközben változatlanul veszteségesen működik.

Előjönnek a bajok

A fintech szektor előretörése a vonzó ajánlatokkal és az egyre növekvő ügyfélbázissal egyre inkább megmutatják, hogy milyen kockázatokkal járhat, ha valaki a hagyományos bankokhoz mérten valóban vonzó ajánlatokat nyújt alternatív szolgáltatókat választja.

A piacfelügyeletet is ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) a héten adott ki figyelmeztetést, miszerint a népszerű szolgáltatók egyike sem magyarországi székhelyű bank, hanem itthon határon átnyúló szolgáltatás nyújtására vonatkozó bejelentéssel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó, pénzforgalmi szolgáltató, illetve hitelintézet. Név szerint a Revolut, a szintén brit Transferwise, illetve a luxembourgi PayPal szerepel a jegybanki figyelmeztetésben.

A közlemény szerint az MNB fellép a stabilitást veszélyeztető szolgáltatókkal szemben, azonban mint azt a piacfelügyeletért felelős jegybanki alelnök Kandrács Csaba lapunknak adott korábbi interjúban is elmondta, az MNB-nek jogi eszköze és hatásköre nincs ha kár éri egy magyar Revolut falhasználót. Ilyen esetben ugyanis az illetékes brit hatóságokhoz kell fordulni, ebben segítséget kész nyújtani a piacfelügyelet, de egyéb ráhatása nincs. Ennek megfelelően a fintech cégek ügyfélszámláin lévő pénzekre nem ad védelmet az Országos Betétbiztosítási Alap.

Az alternatív fizetési szolgáltatások tömeges elterjedésével egyre több problémáról számolnak be az ügyfelek. Legtöbben a Revolut gyakorlataira panaszkodnak, nem megfelelő tájékoztatásért, indokolatlan zárolásért, nem megfelelő ügyintézésért, ami miatt emberek nem tudnak rendesen hozzájutni a pénzükhöz.

Az eheti MNB állásfoglalásban név szerint említett Transferwise reagált, igyekezett megnyugtatni a felhasználókat. - Abban az esetben, ha ügyfeleinknek kérdése lenne az MNB által felvázolt potenciális veszélyforrásokról, mind telefonon, mind e-mailen keresztül biztosítunk magyar nyelvű segítséget, valamint weboldalunk, blogunk és ügyféltámogatási oldalunk is elérhető magyarul - áll a társaság közleményében.

Bezavarnak a britek

Akik bajba kerülnek, már most sincs könnyű dolguk, ha el akarják az ügyüket intézni, de a helyzet csak rosszabb lesz Nagy-Britannia uniós kiválása nyomán. A Revolut és a Transferwise egyaránt brit cégek, noha utóbbinak van belga érintettsége is. Mivel még egyáltalán nem rendezett, hogy milyen szabályok lesznek érvényben és milyen ügyintézési lehetőségek maradnak meg a tényleges brexitet követően, ami akár egy megállapodás nélküli konstrukció is lehet, újabb bonyodalmakra van kilátás.

A német N26 fintech szolgáltató például épp Nagy-Britanniában háborította fel ügyfeleit, amikor bejelentette, hogy kivonul az országból, mondván, a brexitet követően nem fog rendelkezni a szolgáltatáshoz szükséges jogosultságokkal. Ott a CNBC által megszólaltatott csalódott ügyfelek viszont azt mondták, a vállalat csak ürügyként használja brexitet, egyszerűen nem bírták a telített brit piacon a versenyt.