Jön az elemes Merci

Jövőre kerül a piacra az új elektromos Mercedes, az EQC.

Kedden volt a Mercedes EQC nevű modell világpremierje, amely a gyártó újonnan létrehozott elektromos márkájának az első darabja.

A várhatóan 2019-ben piacra kerülő, kategóriáját nézve a SUV-ok közé sorolható EQC-t két villanymotor hajtja és összesen 408 lóerős (300 kilowattos) lesz. A gyártó az NEDC mérési ciklus szerint 450 kilométeres hatótávolságot ígér, ez azonban a valóságban kevesebb lehet, mert az a mérési módszer a ténylegesnél jellemzően kedvezőbb adatokat mutat. A közel 2,9 métetes tengelytávú, 1,8 tonnás EQC 765 newtonméteres maximális nyomatékkal rendelkezik és 0-ról 100 km/h-s sebességre 5,1 másodperc alatt gyorsul.

Az autót egy 7,4 kilowattos teljesítményű, vízhűtéses fedélzeti töltővel is felszerelik, amely váltóáramú (AC) otthoni töltésre és nyilvános töltőállomásokon történő töltésre egyaránt alkalmas. A modell többféle szabványnak megfelelő töltővel is fel lehet tankolni, az úgynevezett CCS (Combined Charging Systems), a CHAdeMO, valamint a GB/T rendszerű töltőket is kezeli. Az úgynevezett SoC (Status of Charge) függvényében az EQC villámtöltése akár 110 kilowattal is lehetséges, amennyiben az adott töltőoszlop képes ekkora töltőteljesítményt biztosítani. Az EQC bemutatójáról készült anyagból az új modell lehetséges ára nem derül ki, az várhatóan a 2019-es piacra kerüléskor lesz publikus.

