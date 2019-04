Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jönnének a Tesla robotaxik és mindent letarolnak

A Tesla alapítója, Elon Musk szerint már jövőre megjelenhetnek az Egyesült Államokban cégének önvezető autói, amelyek emberi sofőr nélkül közlekedhetnek és teljesen átalakítják majd közlekedést. A szakértők elég szkeptikusak, vannak akik szerint Musk csak a Tesla gyenge teljesítményéről tereli el a figyelmet.

Ismét erős kijelentéssel állt elő Elon Musk, a Tesla alapítója a befektetők elé. Bejelentette, hogy az elektromos autókat gyártó cég robotaxijai, azaz az emberi sofőr nélkül közlekedő autói, már néhány amerikai piacon elérhetőek lesznek jövőre.

Valószínűleg mostantól számított két éven belül már kormánykerék és pedálok nélküli autókat is gyártunk - mondta Musk a Reuters tudósítása szerint, miközben maga is elismerte, néha olyan ígéreteket tesz, amelyeket később nem tud betartani. A mostani bejelentés alapja az az új mikrochip, amelyet a Samasung Electronics fejlesztett ki a Tesla számára, s amely Musk reményei szerint olyan előnyt ad majd cégének a versenytársakkal szemben az önvezető autók technológiája terén, amelynek révén a Tesla teljes finanszírozási struktúráját érdemes lehet újragondolni.

A hírügynökség emlékeztet, hogy a napokban lát napvilágot a Tesla negyedéves gyorsjelentése. Ez a várakozások szerint ismét veszteséges lehetett a tervezettnél kevesebb Model 3 kiszállítása miatt - ez a típus az, amellyel a vállalatnak elvileg bizonyítania kéne, hogy képes megfelelni a tömeggyártás jelentette kihívásoknak.

Musk a chipet bemutató videokonferencián hosszasan dicsérte a Model 3-ban rejlő lehetőségeket. Úgy véli, a fogyasztóknak szánt üzenetük lényege, hogy a jövőben pénzügyileg értelmetlen lesz majd más autó mellett dönteni, mivel a Model 3 lesz az egyetlen önvezető hardverek teljes skálájával ellátott autó a piacon.

Ugyanakkor a szakértők szerint az, hogy a Model 3-at teljesen önvezető autóként emlegeti a Tesla félrevezető lehet, azok ugyanis az iparági standardok szerint nem felelnek meg a 4-es szintű önvezetési képességgel kapcsolatos elvárásoknak. Ez a szabályozott területeken való teljes önvezetés képességét jelenti, emberi beavatkozás nélkül. Musk szerint viszont amint a hardware fejlesztések készen lesznek és a szoftvereket is továbbfejlesztik, az autó képes lesz a teljes önvezetésre.

Nem eszik olyan forrón a kását



Egy év múlva több, mint egymillió olyan autónk lesz, amelyek teljesen önvezetők, a megfelelő szoftverrel és minden ehhez szükségessel felszereléssel - mondta Musk. Ugyanakkor a megkérdezett szakértők már nem ennyire optimisták. A Tesla már 2016 óta dolgozik a teljes önvezetést lehetővé tevő chipen, a technológia elkészültét először 2018-ra ígérte.

Ráadásul nem csak a technológia kifejlesztése lehet nehézkes, de annak gyakorlati alkalmazása is, tekintve az azzal kapcsolatos törvénykezési és szabályozási nehézségeket. Nem csak a Tesla, hanem az Alphabet (a Google leányvállalata) Waymo nevű cége és az Uber Technologies is dolgozik a teljes önvezetés technológiáján. Az összefoglaló szerint szakértők úgy tippelik, hogy évek kellenek még ahhoz, hogy a technológia valóban a mindennapi közlekedésben is tömegesen felhasználható legyen.

A befektetők mindenesetre meglehetősen óvatosan fogadták a Tesla prezentációját, a cég részvényeinek árfolyama minimálisa emelkedett a zárás utáni kereskedésben. Daniel Ives, a Wedbush nevű befektetési bank elemzője szerint ugyan a Tesla tervei meglehetősen impresszívek, azonban a Waymo mérföldekkel előttük jár az önvezető technológia tekintetében. Ennél fontosabbak szerinte a Model 3 iránti kereslettel és a Tesla pénzügyi helyzetével kapcsolatos aggodalmak.

A versenytársak tévúton járnak

Musk szerint a versenytársaik, akik az önvezető technológiában a Lidar technikát használják, tévúton járnak (a Lidar a lézeralapú szenzoros technikát jelenti). A Tesla egyszerűbb kamerákat és radart használ. Musk a Lidar technológiáét feleslegesnek és drágának tartja.

Nem mindenki ért vele egyet. A Reuters szerint az elmúlt három évben összesen egymilliárd dollárnyi privát tőkebefektetés érkezett olyan újonnan induló cégekbe, amelyek a Lidar technológia fejlesztésével és felhasználásával foglalkoznak, csak tavaly 420 millió dollárt tett ki ez az összeg.

Musk a most bemutatott chipet dicsérve rámutatott, az teljes egészében az önvezető technológiára lett kifejlesztve, míg a versenytársak által használtakat más célokra is felhasználják. Az új Tesla-chip hétszer több forma felismerésére képes egységnyi idő alatt, mint a többiek által használt Nvidia chipek. Az Nvidia erre azt válaszolta, hogy az összehasonlítás nem volt pontos.

Ugyanakkor az amerikai Consumer Reports magazin szerint óvatosan kell kezelni a Tesla-bejelentéseket. Azok ugyanis eléggé jól hangzanak, de sokszor túlzóak és a megvalósításukban gyakran nem jeleskedik a társaság. A Tesla kijelentései az automatizálási rendszereivel és a biztonsággal kapcsolatban nincsenek számokkal alátámasztva, épp ezért a mostanihoz hasonló bemutatók sokkal inkább szólnak a befektetőknek, mint a fogyasztók biztonságáról - írták.