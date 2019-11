Kamionkartell: milliárdokat kaphatnak vissza magyar vállalkozók is

Magyar fuvarozók is bekapcsolódnak az európai kamiongyártók elleni perbe - nemcsak a nagy európai gyűjtőpereket szervező müncheni ügyvédi irodák révén. Idehaza több mint száz vállalkozó 2,5 milliárd forintot kíván visszakapni a megvásárolt mintegy ezer teherautó után - számolt be a Magyar Nemzet.

A magyar fuvarozók is visszakaphatják a vételár egy részét, ha a Daimler, Iveco, DAF, MAN, Volvo/Renault vagy Scania cégtől vásároltak teherautót vagy kamiont 1997 és 2014 között - hirdeti egy német ügyvédi iroda magyar nyelvű honlapján.

Az Európai Bizottság határozatban marasztalta el kartellezésért a MAN, a Daimler, az Iveco, a Volvo és DAF kamiongyártókat, mivel ezen vállalkozások bizonyíthatóan 1997. január 17-től a 6 és 16 tonna közötti tömegű tehergépjárművek (közepes tehergépjárművek), valamint a 16 tonnánál nehezebb tehergépjárművek (nehéz tehergépjárművek), a merev és vontató tehergépjárművek vonatkozásában az Európai Gazdasági Térségben (EGT) alkalmazott árazásra és bruttó áremelésekre vonatkozó összehangolt megállapodásokat kötöttek. Az bizottság 2,9 milliárd eurós kartellbírságot vetett ki a négy vállalatra.

Ráadásul azt is kimondta, hogy a vásárlókat is kár érte, s ezért a túlárazásért mindannyian kártérítést követelhetnek. Ehhez viszont be kell perelni érte a gyártókat. Az egyik müncheni ügyvédi iroda több ezer járműtulajdonossal köt szerződést a Németországban zajló perben való képviseletre. Közreműködésükkel a magyar fuvarozók is részt tudnak venni ebben a folyamatban.

Emellett hazánkban is van olyan iroda, amely vállalja a teherautó-vásárlók képviseletét - írta a napilap. A legnagyobb magyar pertársaság jogi képviseletét a NiT Hungary szervezésében egy ügyvédi iroda peres csoportja látja el, ebben több mint ezer tehergépjármű és több mint száz károsult cég vesz részt. Magyarország 17 törvényszéke előtt indított egyidejűleg kártérítési pereket, összesen mintegy két és fél milliárd forint és kamatai megfizetését követelve a kartellben részt vett gyártóktól.

Nemrég megkezdődött Münchenben az a per, amelyet európai fuvarozók indítottak a kamionok gyártóival szemben. Három gyűjtőperben összesen 200 ezer jármű vásárlása ügyében több mint hétezer cég perel a kontinens 26 országából. Köztük van a Waberer's is, amely 2017 nyarán nyújtott be keresetet a közepes és nehéz-tehergépjárművek összehangolt árazása miatt. Az érintett szállítmányozók összesen 827 millió euró (272,277 milliárd forint) kártérítést követelnek.