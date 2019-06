Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kaptak egy mentőövet a légitársaságok, hogy ne fizessenek, ha emiatt késnek

Nem kötelesek a légitársaságok kártérítést fizetni az utasoknak hosszú késés esetén sem, amennyiben azt egy másik repülőgépből a kifutópályára ömlött üzemanyag okozza - mondta ki szerdán az Európai Bíróság.

A luxembourgi bírák megállapították, hogy az ilyen eset "rendkívüli körülménynek" minősül, amelyet teljes bizonyossággal még akkor sem lehet elkerülni, ha egyébként minden óvintézkedést betartanak.

Az ítélet szerint "rendkívüli körülményeknek" minősíthetők az olyan események, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, és befolyásán kívül esnek. Az érintett vállalatoknak ugyanakkor mindent meg kell tenniük a járattörlés vagy késés elkerülése érdekében.

Az ügy előzménye, hogy a Ryanair légitársaság megtagadta egyik utasa számára a kártérítés megfizetését, miután egy üzemanyagfolt miatt négy órát késett a járata, a panaszos így bírósághoz fordult.

A most is alkalmazott, előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az EU bírósága elé. Utóbbi azonban nem dönti el a jogvitát, az a tagállami bíróság feladata, hogy az ügyet a luxembourgi ítélet alapján elbírálja. A határozat mindazonáltal a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállami bíróságokat is köti.

