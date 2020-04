Karanténos szuperkoncert lesz szombaton - élőben nézhet szupersztárokat

Szombaton WHO és Lady Gaga közreműködésével rendezik meg a One World: Together at Home globális, online jótékonysági koncertet, amelyhez világsztárok tucatjai csatlakoztak - derül ki a rendezvény egyik támogatójának, a Vodafone-nak a közleményéből.

A Global Citizen nevű jótékonysági mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével megvalósuló One World: Together at Home című jótékonysági koncerten 20 olyan globális márka mutatkozhat be, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelemhez.

A Global Citizen (GC) egy nemzetközi jótékonysági mozgalom, amely nagyszabású zenei koncerteket szervez szerte a világon, hogy pénzt gyűjtsenek a szegénység felszámolására - amelyhez most a Vodafone is csatlakozott. A koronavírus miatt kialakult helyzet és az emberek egymástól és a szórakozási lehetőségektől való elzártsága ösztönözte őket egy új, "Together at home" sorozat létrehozására - derül ki a telekommunikációs cég közleményéből.

A mini-koncertsorozat keretében a művészek otthonukban, a saját eszközük segítségével rögzítik és közvetítik az előadásukat. A formátum sikere hívta életre a WHO és Lady Gaga közreműködésével megvalósuló One World: Together at Home globális, online jótékonysági koncertet, amelyet április 18-án, szombaton este 6 és 8 között rendeznek meg. Az eseményt élőben követhetik az érdeklődők, a kezdeményezés célja, hogy megünnepelje és támogassa az egészségügyi dolgozókat és a WHO Szolidaritási Alapját.

A kétórás műsorban 20 olyan globális márka mutatkozhat be, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelemhez. A világon elsőként megrendezett, online adománygyűjtő rendezvényhez rengeteg neves művész csatlakozott, akik saját otthonukból, virtuálisan fognak bejelentkezni. Így többek között Alicia Keys, Céline Dion, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Taylor Swift és Shawn Mendes is fel fog lépni. A rendezvény célja, hogy közvetítse a hála és a remény üzenetét, illetve hogy világszerte felszólítsák a közvéleményt és a privát szektort a koronavírus elleni küzdelem támogatására.