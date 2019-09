Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiakadtak a gyerekek, nekimentek a mekis menünek

Általános iskolás lányok indítottak hadjáratot a McDonald’s és a Burger King gyerekmenüihez csomagolt műanyag játékok ellen. A brit Ella és Caitlin szerint ezek ugyanis ártanak a környezetnek, ráadásul a gyerekek pár percig játszanak velük, mielőtt a kukában kötnének ki. A petíció közel félmillió aláírásnál jár.

Már több mint 422 ezer aláírásnál tart az a petíció, amit a 9 és 7 éves brit Ella és Caitlin McEwan indított a gyorséttermi gyerekmenükhöz csomagolt műanyag játékok ellen.

A kampány hivatalos oldalán azt írják a testvérek, hogy az iskolában tanultak a műanyag által okozott problémákról. Elszomorította őket, hogy a műanyag károsítja a természetet és szennyezi az óceánokat, ezért tenni szeretnének valamit: arra kérik a McDonald's és Burger King gyorsétteremláncot, gondoljanak a bolygóra és ne adjanak műanyag játékokat a gyerekmenükhöz.

Hamar a kukában kötnek ki?

A fiatal aktivisták azt is hozzátették, hogy bár szeretnek ezekben az éttermekben enni, a játékokkal a gyerekek mindössze pár percig játszanak, mielőtt az ajándékok a kukában kötnek ki.

Ella és Caitlin szerint nem elég, ha a cégek újrahasznosítható műanyagból gyártják le ezeket a játékokat, egyáltalán nem kellene műanyagból készült ajándékokat adniuk. Az ételhez csomagolt meglepetéseknek fenntarthatónak kell lenniük.

Mit mondanak a cégek?

A kezdeményezéssel már Amerikában is több cikk foglalkozik, a petíció pedig Németországban is elindult. A lányok felhívása szerepelt a BBC War on Plastic című dokumentumfilmjében. A műsor keretében a testvérek a tévésekkel együtt masíroztak a McDonald's brit központjához, ahonnan egy biztonsági őr küldte el őket.

A Burger King a kezdeményezésre reagálva közölte: jelenleg alternatívák kifejlesztésén dolgoznak, a céljuk pedig az, hogy 2020-ra egy fenntarthatóbb megoldásuk legyen a játékok kérdésére.

A McDonald's pedig a BBC szerint azt mondta: a következő hónapokban a brit vásárlók egyre többször találkozhatnak például könyvekkel, társasjátékokkal a menük vásárlásakor, így 60 százalékkal csökken majd a kemény műanyagból készült játékok száma az év első feléhez képest. A cég szerint már egy ideje készülnek ezekre a lépésekre.