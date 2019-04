Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiberbiztonsági cégekbe fektet az OXO Labs

Kelet-Közép-Európa első kiberbiztonságra összpontosító inkubációs programját indítja el a kezdeti és korai fázisban lévő vállalkozások szakmai és anyagi támogatásában meghatározó magyarországi szereplőnek számító OXO Labs.

OXO Cybersecurity Lab néven indít kifejezetten kiberbiztonságra fókuszáló inkubátorprogramot az OXO Labs. "Eljött az ideje, hogy saját üzleti tevékenységünkben is megtaláljuk a továbbfejlődési lehetőségeket" - jelentette be Oszkó Péter, az OXO Labs alapítója és ügyvezető partnere, a most elinduló program üzleti mentora. Oszkó szerint a startupok inkubációját úgy érdemes folytatni, hogy képzéseiket azokra a speciális szakterületekre fókuszálják, amelyeken a legintenzívebb az igény és a legtöbb a lehetőség új technológiai vállalkozások indítására.

Ezen belül pedig szinte kötelezően fordították figyelmüket a kiberbiztonság felé. Az ezzel összefüggő kiadások ugyanis - a nemzetközi kutató- és tanácsadó cég, a Gartner becslései szerint - tavaly alig maradtak el a 100 milliárd dollártól. Ez azonban eltörpül a számítógépes bűnözésből eredő költségekhez képest: utóbbiak összegét a digitális piacokra specializálódott kutatócsapat, a Juniper Research 2022-re 8000 milliárd dollárra taksálja.

Az OXO Labs június végéig várja a programba a kelet-közép-európai csapatokat. Nagyjából 10-20 jelentkezőre számítanak, közülük a legígéretesebb 3-5 csapatot választják majd ki. Oszkó elégedett lenne, ha a kiválasztott csoportok fele eljutna a befektetési fázisba. Az OXO Labs évente összesen 10-15 befektetést tervez, egy-egy startupba 50-150 millió forintot invesztálnak.