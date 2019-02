Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, mire készül a Lidl - sokaknak főhet a feje

A nyilvánosságnak ritkán nyilatkozó Lidl-vezér egy hazai pályán, Heilbronnban tartott konferencián nyíltan beszélt a kereskedelmi lánc terveiről. További boltokat vásárolnának és folyamatosan szemmel tartják legnagyobb versenytársukat, az Aldit, az orosz konkurenciától viszont nem tartanak. Az online kereskedelmet egyelőre nem forszíroznák.

Ritkán tapasztalt nyíltsággal beszélt az általa vezetett cégek terveiről egy heilbronni konferencián Klaus Gehrig, a Lidlt és a Kauflandot birtokló cég, a Schwarz Gruppe 70 éves vezetője - írja a WirtschaftsWoche című német gazdasági hetilap.

A beszámoló szerint talán a hazai pálya hangulata is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a sajtónak egyébként ritkán nyilatkozó menedzser bővebben beszélt a cég terveiről (a konferenciát egy olyan főiskolán rendezték, amelyet a Lidl tulajdonos Dieter Schwarz alapítvány finanszíroz).

Gehrig elmondása szerint egyelőre nem tartanak a német piacra nemrég belépett orosz tulajdonú diszkontlánc, a Mere megjelenésétől. Úgy látja, hogy az első számok alapján nem volt forgalomcsökkenés tapasztalható azokban a Lidl-üzletekben, amelyek az új diszkontlánc első lipcsei boltja közelében fekszenek. Egyelőre úgy véli, a próbálkozás nem lesz hosszú életű a német piacon, igaz mivel versenytársról van szó, ezért folyamatosan nyomon követik a vele kapcsolatos fejleményeket.

Ugyanakkor beismerte, az elmúlt években volt, ami komoly fejfájást okozott neki. Ez pedig az Aldi Süd (ez a cég van jelen Magyarországon is) döntése volt, amely szerint a saját márkák mellé beenged üzleteibe olyan márkás termékeket is, mint például a Coca Cola vagy a Nutella. Mindaddig a német diszkontpiac jól fel volt osztva, a Lidlben voltak márkás termékek, míg az Aldi saját márkás árukkal operált. Gehrig szerint végül kiderült, az Aldi lépésének nem volt hatása a Lidl forgalmára. Elárulta, hogy mind a Lidl, mint a Kaulfand arra készül, hogy hamarosan az eddig megszokottnál is agresszívabb árazással próbáljon fellépni a piacon.

Az Aldi mindig fontos marad a Lidl számára - mondta Gehrig, és idézte az Aldi Süd elhunyt vezetője, Karl Albrecht mondását, amely szerint ha a Lidl nem lenne, az Aldi elaludna. Ez fordítva is igaz, az önelégültség a jövőbeni sikerek legnagyobb ellensége - tette hozzá a vezető.

A cégvezető szerint a Lidl viszont nem kíván agresszívan belépni az online kiskereskedelmi piacra. Már van egy ideje tapasztaltuk az online élelmiszer házhosszállításban, azonban ennek kiépítése üzemeltetése rendkívül költséges. Gehrig szerint a Lidl soha nem lesz Amazon vagy Alibaba, s nem is gondolja úgy, hogy egy-egy új üzleti trendben mindig az elsőnek kell lenni. A lehetőség nem fut el előlünk - fogalmazott.

Különösen úgy, hogy eközben a hagyományos üzletek vásárlására is jó lehetőség nyílik. A cégvezér megerősítette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Metro leányvállalata, a Real legalább 100 üzletének átvételéről. Szerinte komoly lehetőségei vannak a Lidlnek a bioélelmiszerek piacán. Egyszer már próbálkozott a Lidl ezen a területen azonban akkor túl kevés türelemmel állt hozzá ehhez a piachoz. Most azonban komolyabb terveink, s a vállalat nagyon masszívan fog előrelépni ezen a területen - mondta Gehrig. Ez komoly fejfájást okozhat a bioélelmiszer kereskedelemmel foglalkozóknak. A Lidl tervei szerint a következő években a kedvező árazással komoly szeletet hasíthatnak ki maguknak ebből a piacból.