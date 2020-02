Kigyulladt egy elektromos Porsche Taycan - videóval

Kigyulladt egy teljesen elektromos meghajtású Porsche Taycan Floridában. A cég elismerte, hogy volt ilyen eset - írja a The Verge.

A Porsche egyelőre nem tudja mi okozhatta a tüzet, amelyben egyébként nem sérült meg senki. Maga az autó szinte teljesen megsemmisült és a garázsban is komoly károk keletkeztek - olvasható a portálon.

A megsemmisült autóról egy videót is feltöltöttek a YouTube-ra:

A Taycan nagyon fiatal modell, az USA-ban 2019-ben kezdték el forgalmazni. Itthon a Totalcar is tesztelte az autót.

Bár nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy az elektromos autók gyakrabban gyulladnának fel, mint a hagyományos meghajtásúak, mivel a technológia most kezd elterjedni, nagy figyelem hárul miden ilyen esetre. 2018 végén például egy Jaguar I-Pace gyullad ki, tavaly pedig egy Hyundai Kona. Az Audinak is vissza kellett hívnia párszáz E-tron-modellt akkumulátortüzek veszélye miatt - írja a The Verge.

Korábban kigyulladó Teslákról is lehetett hallani.