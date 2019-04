Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kilenc akkumulátorgyárat épít a Daimler

Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét az untertürkenheimi telephelyén - írta az MTI a dpa-ra hivatkozva.

Az akkumulátorgyár megépítése a telephely melletti elkötelezettségünk záloga, (a beruházással) a jövő kihívásaira készítjük fel az üzemet és garantáljuk versenyképessége megőrzését - mondta a vezérigazgató.

A Stuttgarttól a Neckar folyó mentén a szomszédos Esslingenig húzódó üzem amellett, hogy a konszern központjaként szolgál, a Daimler motorgyártásának is otthont ad. Éppen ezért is aggódnak az üzem alkalmazottai munkahelyük elvesztése miatt az elektromos mobilitás térnyerésével párhuzamosan. Az elektromos autók ugyanis lényegesen egyszerűbbek és összeállításuk is kevésbé munkaigényes mint a belsőégésű motoroké.

A Daimler 2029-ig garantálja a foglalkoztatást az üzemben az üzemi tanáccsal kötött megállapodás értelmében. Az untertürkheimi üzem lesz a Daimler elektromos hajtáslánc-technológiai központja az elektromos mobilitás új korszakában. Az üzemben készülnek majd a prototípusok és itt folyik majd az alkalmazottak képzése is.

Világos, hogy bizonyos tevékenységekre a jövőben már nem lesz szükség - mondta Dieter Zetsche, az elektromos autók robbanómotorosoknál egyszerűbb felépítésére utalva. Az is világos azonban, hogy az alkalmazottainkat megtartjuk, átképezzük és új területeken vesszük hasznukat.

Az akkumulátor az elektromos autók következő generációinak az egyik legfontosabb építőeleme - mutatott rá Michael Häberle, az untertürkheimi üzem igazgatója, hozzátéve, hogy de csak az egyik a motor, a hajtáslánc és a járműelektronika mellett. Üzemünk csak úgy fog tudni megfelelni a jövő kihívásainak, ha az összes fontos alkatrészt magunk leszünk képesek előállítani - tette hozzá.

A Daimler több mint egymilliárd eurót fektet akkumulátorgyártó kapacitásának a kiépítésébe világszerte elektromos Mercedes EQ modellcsaládjának az ellátására. Az első elektromos autó, a Mercedes EQC, egy SUV modell az idén debütál a piacon. A modell akkumulátorait a Daimler egyetlen már működő akkumulátorgyárában, a szászországi Kamenzben fogják készíteni.

A Kamenzben még az idén elkészülő második akkumulátorgyártó üzem mellett még további hét üzemet építi a Daimler. Untertürkheimben két akkumulátorgyártó üzem épül, további egy-egy pedig a németországi Sindelfingenben, az Egyesült Államokban, Kínában, Thaiföldön és Lengyelországban.

Dieter Zetsche vezérigazgató az akkumulátorgyár alapkőletételének alkalmából hangsúlyozta, hogy a konszern az elektromos mobilitás szerepének növekedése mellett sem fogja elhanyagolni az alternatív hajtásláncok fejlesztését. Legyen szó akár üzemanyagcelláról, akár a dízelről, ami szén-dioxid-kibocsátási normák teljesítése terén változatlanul nagy előnyöket kínál - írta az MTI.