Kínában már dübörgés van

Az idei kínai járműgyártási adatok megközelítik majd a tavalyit, annak köszönhetően, hogy a kínai járműipar állt talpra a leghamarabb és nő a leggyorsabb ütemben nemzetközi összehasonlításban a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett visszaesés után - írja az MTI a Reuters és a Xinhua hírügynökségekre hivatkozva.

A kínai autóipari vállalatok szakmai képviseleti szervezete a CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) éves konferenciáján Pekingben bemutatott prognózis szerint a tavalyi 25,77 millió gépjármű után az idén 1,9 százalékkal kevesebb, 25,3 millió készülhet az országban, ebből 20,2 millió személygépkocsi és 5,1 millió haszongépjármű.

Az első 11 hónapban 22,5 millió jármű készült Kínában, 2,9 százalékkal kevesebb mint egy évvel korábban. Az első 10 hónapban még 4,7 százalékos volt az éves lemaradás. Novemberben 2,85 millió járművet állítottak elő Kínában, 11,5 százalékkal többet az előző havinál.

A kínai autóipar jóval dinamikusabb teljesítményt nyújtott annál, mint amire a tavaszi visszaesés után még számítani lehetett. Májusban, a korlátozások feloldását követően a CAAM az autóipari termelés 15-25 százalékos visszaesését jelezte előre az idei évre. A tényleges csökkenés viszont a mostani prognózis alapján már kevesebb mint 2 százalékos lesz - írja az MTI.

Jövőre 4 százalékkal 26,3 millióra növekedhet a gyártási volumen. A CAAM 2025-re kitűzött gyártási célja pedig 30 millió gépjármű.

Az e-autóknál is nőtt a termelés

Az akkumulátoros-elektromos, a hálózatról is tölthető hibrid-elektromos, valamint egyéb alternatív hajtást, mint például a hidrogén hajtású üzemanyagcellást is magában foglaló nev (new energy vehicles) "új energia gépjármű" kategóriában Kína tavaly 1,2 milliót állított elő, az idén pedig ennél többet, 1,3 milliót fog belőlük gyártani, majd 2021-ben már 1,8 millióra növekszik a példányszám.

A világ legnagyobb autópiacán a fellendülés dinamikáját jól érzékelteti, hogy novemberben már 12,6 százalékkal több járművet értékesítettek, mint egy évvel korábban, 2,77 milliót. Az előző havihoz képest 7,6 százalékkal nőtt a novemberi értékesítés. A novemberi az értékesítések sorban nyolcadik havi növekedése volt.

Nev járművekből novemberben 104,9 százalékkal többet értékesítettek mint egy évvel korábban, 200 ezret, értékesítésük novemberben megszakítás nélkül az ötödik hónapja emelkedett.