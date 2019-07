Kiszivárgott, ki lehet az IMF új vezére

Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde helyére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élén - mondta szombaton Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter.

Az európai vezetők a héten az Európai Központi Bank elnöki posztjára jelölték a francia Lagarde-ot. Mario Draghi jelenlegi EKB-elnök megbízatása október 31-én jár le. Egy dél-franciaországi gazdasági és üzleti konferencián beszélve Le Maire elmondta, hogy az európai pénzügyminiszterek kedden brüsszeli találkozójukon megvitatják a témakört - írta az MTI.

A kérdésre, lehetséges-e, hogy Mark Carney, a Bank of England kormányzója (képünkön) legyen az európai jelölt, azt válaszolta: kompromisszumra kell jutni európai szinten, és reményei szerint meg is találják a legjobb európai jelöltet. "Ha van egy jó európai jelöltünk, akkor meglehet a jó jelöltünk az IMF élére." Carney brit és ír állampolgársággal is rendelkezik, bár Kanadában született és nőtt fel, és a kanadai jegybankot is vezette.

A Reuters hírügynökségnek egy meg nem nevezett francia tisztségviselő azt mondta: Le Maire a hét végén egyeztet Emmanuel Macron államfővel az ügyben, és előtte valószínűleg egyeztet Mark Carney-val. Franciaország tudatában van Carney növekvő támogatottságának, és ha Párizs felsorakozik mellette, akkor inkább előbb mint később teszi ezt meg. Mindazonáltal tart attól, hogy precedenst teremt Carney támogatása, aki ugyan nagy elismertségnek örvend, de "alapvetően egy kanadai" állampolgár - tette hozzá a tisztségviselő.

A washingtoni székhelyű IMF-et hagyományosan egy európai, míg annak testvérintézményét, a Világbankot egy amerikai szokta vezetni.

A francia tisztségviselő szerint tekintve, hogy a Világbank elnöki posztja nemrég az amerikai David Malpasshoz került, semmi nem indokolja, hogy az IMF vezetése ne kerüljön ismét egy európaihoz. Párizs számára az IMF vezetésére nagyon is számításba jöhető jelöltek között szerepel például Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős uniós biztos és Jeroen Dijsselbloem volt holland pénzügyminiszter - írta az MTI.