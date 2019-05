Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kit ütnek ki a Huawei után? - Már a jelölt is meglehet

Amerikai sajtóértesülések szerint a washingtoni kormány megtalálta azt a kínai vállalatot, amelyet a Huaweihez hasonlóan el akar lehetetleníteni.

Úgy tűnik, az amerikai kormányzat nem éri be azzal, hogy hadjáratot indított Huawei kínai technológiai óriás ellen. Miután a céggel és érdekeltségeivel hamarosan csak kormányzati engedéllyel köthetnek beszállítói üzleteket az amerikai vállalatok, a The New York Times megszellőztette, ki lesz a következő áldozat. A modern kamerarendszereiről ismert, szintén kínai Hikvisiont nevezhetik meg mint a Trump-adminisztráció soron következő célpontját - írja a hvg.hu

A Hikvision ellen már korábban is tett lépéseket az amerikai vezetés, amikor megtiltotta az kormányhivataloknak a cég, valamint az ugyancsak kínai Dahua videotechnikai termékek beszerzését. Washington akkor is a Huawei esetén ismert okokra hivatkozva tett lépéseket: azt állította, hogy a kínai technológia potenciális kiberbiztonsági fenyegetést jelent. Az újabb szigor hasonlóan nehéz helyzetbe lökheti a vállalatot, mint amilyenbe a Huawei került.