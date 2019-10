Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kölcsönzőt nyitna a Lego?

Kölcsönzéssel üzenhet hadat a Lego a műanyaghulladéknak.

A kölcsönzési rendszert is fontolóra veszi a Lego annak érdekében, hogy csökkentse a műanyaghulladék mennyiségét. A dán játékkészítő cég alelnöke, Tim Brooks egy konferenciáján azt mondta, hogy nyitottak egy kölcsönzési rendszer kialakítására, bár vannak még technikai akadályok - írja a Financial Times. Ilyen például, hogy bizonyos legók több ezer darabból is állhatnak.



Tim Brooks szerint sok mindent át kell még gondolnia a cégnek, például, mennyi az esélye annak, hogy egy 8 éves gyerek minden egyes darabot visszaad a kölcsönzés lejártával. A kölcsönzési rendszer csak az egyike az ötleteknek, amelyekkel a dán játékgyártó foglakozik.

Az Egyesült Államokban például teszteli azt, hogy vásárlói visszaküldhessék neki a feleslegessé vált kockákat, amelyeket később tovább adnak más gyermekeknek. A vásárlók a cég honlapjáról kinyomtathatják a postázási címet és dobozban ingyen feladhatják az építőkockákat. A vállalat gyáraiban megtisztítják a visszaérkezett darabokat, majd továbbküldik a Teach America alapítványnak, amely amerikai iskoláknak adományozza a játékot. Egy bostoni alapítvány is kap az újrahasznosított építőkockákból - jelentette be kedden a dán vállalat.