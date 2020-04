Költözik a Revolut, jobb helyzetben az ügyfelek

Közép-európai, így a számos magyar ügyfelét is új bázisról, Litvániából szolgálja ki a jövőben a cég. A lépést Nagy-Britannia uniós távozása indokolja.

A magyar Revolut felhasználókat most értesíti az alternatív pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cég, hogy a jövőben nem Nagy-Britanniából, hanem Litvániából fogja őket kiszolgálni.

A cég tájékoztatása szerint egy éve kapott, a korábbiaknak mindenben megfelelő banki engedélyt Litvániában, és a mai nappal megkezdte a közép-európia régióban működő ügyfélszámláinak áthelyezését a balti országba.

Mivel a britek, ha nem is tudni mikor, de nem csak formálisan, hanem ténylegesen is távoznak az Európai Unióból - például a szabályozásoktól is megszabadulnak -, így a Revolutnak, ahogy más pénzpiaci szolgáltatóknak is fontos volt, hogy egy Európai Unión belüli bázist keressen. Az EU-ban könnyebb is például fogyasztóvédelmi szempontokat érvényesíteni.

A cég tájékoztatása szerint az ügyfeleknek külön teendőik nincsenek. Azzal kell tisztában lenniük, hogy bármilyen esetleges panaszrendezés a jövőben a litván központi bank előírásai mentén zajlik, litván törvények alapján.

Az egyéb technikai változásokról, számlaszámok módosításáról a későbbiekben ígértek a felhasználóiknak tájékoztatást.

A hazai piacfelügyeletet is ellátó Magyar Nemzeti Bank nem rég adott ki figyelmeztetést, miszerint a több, népszerű szolgáltató egyike sem magyarországi székhelyű bank, így a magyar hatóságoknak nincs jogkörük fellépni bármilyen probléma esetén, legfeljebb megpróbálhatnak közbenjárni.

A Revolut ezzel együtt nagyon népszerű itthon is a pénzváltóknál vagy a bankoknál jóval kedvezőbb váltási árfolyamaival.