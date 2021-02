Koronavírus: nagyon jó hírek jöttek az AstraZenecáról

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által fejlesztett Covid-19 elleni oltóanyag nemcsak a koronavírus által okozott súlyos megbetegedés és halálos kimenetel ellen véd, de jelentősen csökkenti a vírus átadását is.

Fotó: Getty Images - Fotó: Prabin Ranabhat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A The Lancet című tekintélyes orvosi folyóiratban előzetesen publikált eredmények megerősítik, hogy a "Covid-19 Vaccine AstraZeneca" biztonságos és hatékony a Covid-19 betegség megelőzésére. Az Egyesült Királyságban, Brazíliában és Dél-Afrikában végzett klinikai vizsgálatok során nem tapasztaltak súlyos vagy kórházi ápolást szükségessé tevő megbetegedést a vakcina első dózisának beadása utáni 22. napot követően - közölte a gyógyszergyártó.

A The Lancetben közölt eredmények azt mutatják, hogy az első adag beadása után a vakcina hatékonysága 76 százalék, a védelem a második dózis beadásáig pedig folyamatos. Az adagok közötti időtartam 12 hétre emelése esetén a vakcina hatékonysága 82 százalékos.

Emellett az is kiderült, hogy a vakcina a vírus tünetmentes átadását is képes megelőzni. Ezt az Egyesült Királyságban végzett vizsgálat önkénteseinek rendszeres heti teszteléséből származó adatok támasztják alá. Az adatok szerint a PRC pozitív tesztek száma 67 százalékkal csökkent az első dózis után, míg a második dózis után a védelem 50 százalékos volt. Ezek az eredmények az AstraZeneca szerint megerősítik, hogy a vakcina a vírus terjedésére is jelentős befolyással van.

Az elsődleges elemzés 17 177 résztvevő adatait tartalmazza, 332 tünetes esetet dolgoztak fel - ami az AstraZeneca közleménye szerint 201-gyel több, mint az előző közleményben -, melyet az Egyesült Királyságban (COV002), Brazíliában (COV003) és Dél-Afrikában (COV005) végzett az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca.

Ez az elsődleges elemzés megerősíti, hogy a vakcina megelőzi a súlyos betegséget, és azt, hogy a beoltott betegek kórházba kerüljenek - mondta az orvosi folyóiratban közölt eredményeket kommentálva Sir Mene Pangalos, az AstraZeneca BioPharmaceuticals kutatásért felelős alelnök.

A dózisok közötti intervallum nyújtásával pedig Sir Mene Pangalos szerint nem csak a vakcina hatékonysága emelhető, hanem az első adaggal több ember beoltása is lehetségessé válik. Az pedig, hogy a vakcina a betegség átadását is csökkenti, véleménye szerint a járvány megfékezésére is hatással lesz.

Az eredmények további elemzése folyamatban van, ezeket a hatóságok számára rendszeresen elérhetővé teszik - tette hozzá az AstraZeneca.

A vakcinagyártó benyújtotta kérelmét a WHO (Egészségügyi Világszervezet) felé, hogy az alacsonyabb jövedelmű országok esetén is engedélyezzék a vakcina vészhelyzeti használatát.

A vakcinát normál hűtött körülmények (2-8 Celsius-fok között) lehet tárolni, szállítani és kezelni a gyártást követően legalább 6 hónapon keresztül, mely lehetővé teszi, hogy a szokványos betegellátási körülmények között is be tudják adni az oltóanyagot.