Vakcina: szinte példátlan lépés Amerikában

Két mamutcég - a második világháború óta először - összefog a vakcinagyártás felpörgetése érdekében.

Felgyorsítják az egyadagos vakcinagyártást az Egyesült Államokban. Két gyószeripari cég, a Johnson & Johnson és a Merck partnerségre lép ennek érdekében, és gyógyszergyáraik 24 órában üzemelnek majd, hogy növeljék az oltóanyag előállítását - írja az Euronews.



Az amerikai elnök szerint utoljára a II. világháborúban volt olyan, hogy két versenytárs együttműködjön.

Az előző adminisztráció közel sem gondoskodott elegendő oltásról az amerikaiak számára. Örömmel közölhetem, hogy felgyorsítjuk a gyártási folyamatot és május végéig minden felnőttnek jut majd vakcina az Egyesült Államokban -

- jelentette be Joe Biden amerikai elnök. "Továbbra is arra kérem az összes amerikait, hogy gyakran mosson kezet, tartsa be a javasolt távolságot, viseljen folyamatosan maszkot, valamint oltassa be magát, amikor rá kerül a sor" - tette hozzá az amerikai elnök.

Lehetséges azonban, hogy az üzenete süket fülekre talál. Több amerikai államban enyhítettek ugyanis a bárokra és éttermekre vonatkozó korlátozásokon. Legutóbb Texasban oldották fel a maszkviselési kötelezettséget az egészségügyi szakemberek javaslatai ellenére.