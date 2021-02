Jó hírt közölt a Moderna

Klinikai vizsgálatra küldte az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézetnek (NIH) a koronavírus új variánsa ellen kifejlesztett vakcinajelöltjét, az mRNA-1273.351-et a Moderna. A vakcinagyártó további befektetéseket eszközöl oltóanyaggyártó kapacitásainak bővítése érdekében - közölte a cég.

A Moderna leszállította az első ízben Dél-Afrikában azonosított vírusvariáns, a SARS-CoV-2 ellen kifejlesztett vakcinajelöltjét, az mRNA-1273.351-et az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézetbe klinikai vizsgálatok céljából. A közlemény szerint a vállalat vizsgálja a közelmúltban felbukkant vírusvariánsokkal szemben az emlékeztetőoltások hatékonyságát, valamint az első oltásként beadott vakcina hatékonyságát.

"Reményekkel telve kezdjük el a vírusvariánsra kifejlesztett vakcinajelöltünk klinikai vizsgálatait, miközben hálásak vagyunk a NIH-nek, hogy továbbra is együttműködhetünk velük a járvány elleni küzdelemben" - mondta Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója. "Most tudjuk kihasználni az mRNA platformunk rugalmasságát, ezért tudjuk gyorsan tesztelni klinikai körülmények között a vakcina újabb, az új vírusvariánsok ellen hatékony változatait. A Moderna készen áll arra, hogy annyi vakcinaváltozatot fejlesszen, amennyire csak szükség van a járvány megfékezéséhez. Reményeink szerint az emlékeztetőoltások, amennyiben szükség lesz rájuk, kisebb mennyiségben is ki fogják tudni fejteni a hatásukat, így - szükség esetén - sokkal több dózist fogunk tudni leszállítani a partnereinknek világszerte 2021 végén és 2022-ben."

A vakcinagyártó emellett bejelentette, hogy további befektetéseket eszközöl azért, hogy növelni tudja koronavírus oltóanyaggyártó kapacitásait. Ennek eredményeként 2022-re várhatóan 1,4 milliárdra növekszik a 100 μg dózisú vakcina gyártási kapacitása.

A 2021-re tervezett gyártási mennyiséget 700 millió dózisra emelték, de a vállalat azon dolgozik, hogy akár 1 milliárd dózis leszállítására is képes legyen.

A közlemény szerint az FDA (az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság) pozitívan állt a Moderna javaslatához, mely szerint több dózist töltenének egyetlen injekciós üvegbe, így a vállalat most dolgozik raja, hogy minden egyes injekciós üveg 15 dózis vakcinát tartalmazzon a jövőben. Szükség szerint más hatóságokkal is felveszik a kapcsolatot.